Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: Diego parla con Eugenio

Questa sera, mercoledì 23 ottobre, alle 20.40 su Rai 3 va in onda un nuova puntata di Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera partenopea. Raffaele prova a difendere Diego agli occhi di Eugenio ma il magistrato illustra tutti gli indizi contro il ragazzo e Ornella e Raffaele non possono che tacere di fronte all’evidenza dei fatti. Riescono però a convincere Nicotera a parlare prima con Diego e poi ad andare alla polizia. Eugenio accetta ma a condizione che Diego si rechi subito a Palazzo Palladini per raccontare quello che sa. Raffaele prova a chiamare Diego ma il ragazzo non risponde al telefono. Questo atteggiamento fa insospettire Eugenio che vuole correre alla polizia ma Raffaele si offre di andare a cercare il ragazzo. Intanto commissario Landolfi viene a sapere che Beatrice è stata in ospedale ed è stata cacciata in malo modo dalla moglie di Aldo. Questa circostanza fa capire alla Landolfi che fra Beatrice e Aldo c’era più di un’amicizia. In ospedale va anche Diego che vuole vedere come sta Aldo. Alla fine Raffaele riesce a trovare Diego ma decidono di posticipare la chiacchierata al mattino dopo.

Vittorio si confronta con Rossella per cercare di capire se Alex ha scoperto la sua tresca. L’amica prova a convincere Vittorio a raccontare la verità alla fidanzata, convinta che la sincerità possa ripagare sempre e rendere un rapporto più solido. Una volta tornato a casa, Vittorio trova il padre, Mariella e Lorenzo e ha uno scatto d’ira perché è diventato intollerante a tutto. Guido si rende conto che la casa è troppo piccola per tutta la famiglia e Mariella ricorda al compagno che si potrebbe liberare la casa occupata dalla sua ex fidanzata Cinzia. Intanto Alex ripensa a tutto quello che è successo e ai motivi per cui ha lasciato Vittorio e, nonostante sia ancora addolorata, non può fare a meno di sentire la mancanza del ragazzo. Renato, invece, si ritrova da solo a casa e si appresta a cenare con una scatoletta di tonno. Poi vede tutte le prelibatezze che gli sono state preparate da Giulia e non resiste alla tentazione. Alla Terrazza Giulia viene a sapere la storia di Renato e ne parla con la figlia Angela. Questa chiacchierata fra donne è l’occasione per Giulia di raccontare alla figlia della proposta di Dennis di avere un rapporto aperto. La ragazza, però, si dimostra assolutamente contraria all’idea e invita la madre a riflettere bene sulla decisione da prendere.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 ottobre

Nella prossima puntata di Un posto al sole Guido comunica al figlio Vittorio la sua decisione di andare a vivere nella casa della nonna. Vittorio, però, confessa al padre che il suo malumore non deriva dalla folla in casa ma da quello ce sta succedendo con Alex. Per Diego, invece, arriverà il momento di incontrare Eugenio e raccontargli quello che sa. Soprattutto sarà difficile confessare al cognato della sua abitudine di andare sotto casa di Beatrice per scoprire i movimenti della ragazza. La confessione non farà che peggiorare la sua situazione, soprattutto quando ammetterà di essersi ubriacato quella sera e di non ricordare nulla dei suoi movimenti. Contemporaneamente il commissario Landolfi arriverà a scoprire importanti novità nelle indagini sul tentato omicidio di Aldo Leone. In particolare metterà sotto torchio la moglie di Aldo per scoprire tutti i retroscena di un matrimonio che non è così rose e fiori come la coppia aveva voluto far credere.



