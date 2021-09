Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Mauro ha aggredito Susanna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 23 settembre, della soap opera “Un posto al sole” Niko continua a portare avanti delle indagini per poter scagionare il padre dall’accusa di aggressione nei confronti di Susanna. Insieme a Franco scopre che Mauro potrebbero essere coinvolto nell’aggressione. I due costringono Adele a prendere una decisione importante: la donna è costretta a mettere in discussione la sua relazione con Mauro e inizia a dubitare dell’integrità del suo compagno. Intanto Roberto Ferri tenta di riguadagnare terreno con Marina Nonostante Viviana sia partita per Tenerife, Serena si rende conto della sua costante presenza nella vita di di Filippo.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Giulia è preoccupata per Adele e le offre tutto il suo appoggio. La donna decide quindi di affrontare una volta per tutte Manlio ed è molto ansiosa a causa della sua scelta. Franco, nel corso delle sue indagini sull’aggressione di Susanna, scopre qualcosa di interessante. Boschi è convinto che la sua scoperta farà cadere una volta per tutte le accuse nei confronti di Renato. Silvia si incontra di nuovo segretamente con Giancarlo. La donna è sempre più attratta dall’uomo, nonostante i suoi sensi di colpa. Tutto questo porta Slvia a dimenticare di presentarsi a un appuntamento con Michele. Il giornalista allora va su tutte le furie e si arrabbia con la moglie. Guido, pieno di speranze, va da Alberto Palladini. Il Del Bue ha una bella sorpresa durante la sua riunione con il facoltoso avvocato. L’uomo, infatti, scopre che probabilmente potrà ottenere un risarcimento superiore a quello calcolato della sua assicurazione. Per questa ragione, Guido va a raccontare questa bella notizia a Mariella.

