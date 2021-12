Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: lite tra Rossella e Riccardo

Un Posto al Sole non va in ferie e accompagna le serate natalizie 2021 con episodi che regalano l’atmosfera del Natale e ospitano i fan nelle case dei propri personaggi preferiti. Un natale quello di Palazzo Palladini complesso, fatto di storie intrecciati, ritorni e partenze dolorose, che lasciano un segno nella soap legata ad attori storici. In questi giorni natalizi sono tante le vicissitudini che si legano, alcuni rancori verranno messi da parte in attesa con l’anno nuovo dell’emergere di nuovi intrighi. In questi giorni pre-natalizi il famoso Palazzo Palladini ha visto addii, partenze e ritorni inaspettati. Ad andare via è stato Michele, che dopo la separazione con Silvia ha deciso di iniziare vita a Milano e ripartire con un nuovo lavoro. I ritorni hanno visto l’ingresso nella soap di Viola, Eugenio e Otello, i quali portano con sè anche tante novità. Otello, in particolar modo, risulta sconvolto dalla situazione tra Silvia e Michele, e dopo un breve litigio con Guido, decide di perdonarlo auspicando uno scambio di regali, che mette in difficoltà Guido e Renato. Clara si sente in colpa dopo aver lasciato Patrizio al punto da giungere ad una conclusione importante quella di lasciare il Palazzo Palladini, costretta tra Alberto e Patrizio.

Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: l'invito di Adelaide

Un Posto al sole: riepilogo puntata del 23 dicembre 2021

Rossella e Riccardo stanno trascorrendo delle ore felici, ma questa atmosfera di fidanzati felici viene turbata da una presenza misteriosa, una donna che visto Riccardo segue la coppia e scatena la figa di Riccardo dai mercatini di Natale, il quale fingendo un malore porta via Rossella. La Graziani si rende conto che c’è qualcosa che non va, chi sarà questa donna? Un a fidanzata o moglie nascosta? Roberto Ferri invitato da Filippo per la vigilia di Natale, riceve un’ulteriore invito quello di Lara che lo vuole conquistare a tutti i costi. Viola e Diego cercano di riunire la famiglia. Eugenio torna a Palazzo Palladini.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Thomas e Liam, confronto acceso

Un Posto al Sole: anticipazioni del 24 dicembre 2021

La viglia di Natale accompagna l’organizzazione dei cenoni nel Palazzo Palladini. Le famiglie si organizzano per passare il cenone insieme, con gioia e meno gioia. Rossella e Riccardo a Bolzano perdono la loro armonia, cominciano le discussione per la figura femminile misteriosa che ha seguito entrambi al mercatino di Natale. Patrizio, nonostante l’insistenza dei fratelli, decide di trascorrere la vigilia a lavoro al Vulcano. Silvia e Otello si apprestano ad andare ad Indica. Speranza si prepara per tornare al paese e Vittorio è sempre più convinto di portare il suo piano al compimento.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Miguel preoccupato per Anabel

© RIPRODUZIONE RISERVATA