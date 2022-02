Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Rossella e Riccardo in crisi?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 24 febbraio, della soap opera “Un posto al sole” vedremo Franco deciso a raggiungere Angela in Veneto, Michele e Silvia in crisi definitiva e Roberto Ferri che rischia di perdere il controllo della sua azienda. Ma entriamo un po’ più nei dettagli. Angela ha deciso di trasferirsi in Veneto avendo ricevuto una proposta di lavoro troppo allettante da rinunciare. Questa scelta ha creato non poco scompiglio nella sua famiglia e Franco è ormai convinto a raggiungere la moglie soprattutto per l’interesse della piccola Bianca. Allontanarsi da Napoli però non è così semplice perché resta in città il pensiero di Nunzio; Boschi è convinto che il ragazzo sia in pericolo. L’intervista rilasciata da Silvia sembra aver dato il colpo finale alla relazione tra lei e Michele. Saviani non riesce più a sopportare le continue aggressioni da parte della compagna ed è vicino a lasciare per sempre Napoli. Grande confusione al cantiere: gli operai sono in sciopero e chiedono insistentemente che gli venga riconosciuto il bonus che gli spetta. Nonostante Roberto sia forse riuscito a trovare una soluzione per accontentare i lavoratori, niente lascia ben sperare per le sorti dell’azienda.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 24 febbraio: chi dirà la verità a Maria?

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Mariella , durante il suo turno di lavoro, si è trovata ad interagire con una sua vecchia fiamma di fronte alla quale non ha mostrato affatto indifferenza. L’Altieri infatti, ancora piuttosto sensibile al fascino del vecchio fidanzato, ha deciso di soprassedere sulla multa che in realtà sarebbe stata dovuta a causa di una netta violazione del codice della strada. Mariella, accortasi della sua strana reazione, si sente molto in difficoltà sia per l’imbarazzo provato di fronte a questo inaspettato incontro, sia per la negligenza commessa sul lavoro. La vigilessa fa dunque di tutto per tenere l’episodio nascosto a Guido, temendo una sua reazione di gelosia. Rossella è disperata per le condizioni in continuo peggioramento del suo paziente prediletto: Corrado. La ragazza cerca conforto in Riccardo, ma il momento di riavvicinamento tra i due, viene disturbato dall’intervento di Virginia che sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare a Crovi. Franco ha da poco scoperto che, il rapporto tra Katia e Giovanni non è realmente finito come diceva la Cammarota; i due infatti condividono ancora la stessa casa. È questa rivelazione a spingere Franco a prendere la decisione sofferta di prendere le distanze dalla sua ex moglie.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Lolita salvata dal farmaco sperimentale?Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Thomas accolto da Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA