Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Silvia cosa fai?

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 24 novembre

Un Posto al Sole torna stasera, 24 novembre 2020, su Rai 3. La soap opera italiana è pronta ancora una volta a stupire il pubblico con momenti di tensione e altri in cui si potrà magari anche sorridere. Verrà poi da puntare il dito verso Silvia che sarà la protagonista assoluta della puntata in questione. Michele continua a provocarla in maniera incessante, vuole che gli confessi quello che sta per fare. Lei però risulta stressata, invece che motivata, da queste supposizioni e allora si troverà pronta a fare un qualcosa che nessuno si poteva aspettare. In molti si chiedono cosa possa combinare con la sensazione che stavolta tra i due possa essere davvero sancita la parola fine. La presenza di Ilaria inizia a far tentennare Patrizio che si sente minacciato da lei. Invece Rossella si troverà di fronte alla possibilità di veder crescere la sua autostima.

Un Posto al sole, dove eravamo rimasti?

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Sicuramente il momento più importante è stato quello della nascita del bimbo di Clara. La donna ha iniziato ad avere le doglie quando si era recata a Palazzo Palladini per trovare Alberto. Sono stati Rossella e Patrizio a partorire direttamente a casa. L’ambulanza infatti non è riuscita ad arrivare in tempo a causa di un incidente stradale. Alberto stesso intanto ha avuto delle buone notizie a livello professionale, questi infatti ha iniziato a lavorare nell’agenzia gestita da Barbara. Sarà interessante proprio stasera vedere come si evolveranno le cose in merito anche a questi protagonisti.



