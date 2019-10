Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: Niko aiuta Diego

Un posto al sole torna questa sera, giovedì 24 ottobre, verso le 20.40 su Rai 3. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo cosa successo ieri nella soap opera partenopea. Diego confessa di non ricordare nulla della sera dell’incidente di Aldo Leone ed Eugenio prova a convincerlo a rivolgersi alla polizia. Interviene però Raffaele che tenta di proteggere il figlio ma Diego ha nascosto la sua auto per non far vedere le ammaccature e questo insospettisce il magistrato. Secondo Eugenio andare spontaneamente alla polizia potrebbe migliorare la sua posizione: Diego è d’accordo ma vuole un avvocato. Niko si rende subito disponibile e si offre di accompagnare il cugino in commissariato. Prima, però, Diego e Raffaele vanno a recuperare l’auto che il ragazzo ha nascosto. Mentre con le due auto si stanno recando in commissariato, Diego viene fermato dalla polizia per un controllo. In ospedale il commissario Landolfi interroga la moglie di Leone per riuscire a capire come mai la donna le avesse nascosto che il marito la tradiva. La donna, però, tenta di minimizzare la cosa raccontando di come Aldo nel corso del loro matrimonio l’avesse tradita più volte, tornando sempre da lei alla fine. Ammette anche di aver scoperto della relazione di Aldo con Beatrice. Proprio per questo motivo Giovanna interroga la giovane avvocatessa e scopre che Leone aveva confessato a Beatrice di voler lasciare la moglie per stare con lei. La ragazza, però, non confessa al commissario di sospettare di Diego per non rovinare il suo ex fidanzato. Dopo poco, però, ci ripensa e torna in commissariato per raccontare dell’aggressione di Diego ai danni di Aldo.

Salvatore Cerruti fantastica sul dottor Bruno con il quale vorrebbe intraprendere una relazione. Quando incontra casualmente Michele, Cerruti gli racconta tutta la situazione, in particolare soffermandosi sul fatto che i suoi tatuaggi potrebbero spaventare Bruno che ha già dichiarato di odiarli, non sapendo che Salvatore ne ha molti. Mentre Cerruti si spoglia per mostrarli a Michele, arriva all’improvviso Bruno che fraintende l’intera situazione. Intanto Giulia scopre sui social che Dennis continua a frequentare Lucia, una donna con la quale l’aveva tradita. Questo particolare spinge la donna a riflettere sulla proposta che gli aveva fatto il compagno e capisce che non è adatta a un tipo di relazione del genere. Per distrarsi la donna va al Vulcano per un caffè e qui scopre che nel locale si stanno organizzando dei corsi di swing: d’impulso decide di accettare di partecipare per tenere la mente impegnata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 ottobre

Nella prossima puntata di Un posto al sole Diego vivrà momenti difficili. La polizia si convince che il ragazzo fosse in procinto di scappare e la deposizione di Beatrice non aiuta certo il giovane Giordano a discolparsi. Per fortuna Niko è un bravo e farà una scoperta che servirà a far nascere un dubbio nella Landolfi che vorrà approfondire delle circostanze poco chiare. Cerruti e Michele, invece, faticheranno non poco per far capire a Bruno che quello che ha visto non è la realtà dei fatti. Il dottore, però, sempre molto intransigente su tutto, non crederà alla buona fede di Salvatore e Cerruti si dispererà convinto di aver perso l’amore della sua vita. Toccherà a Michele consolare l’amico. Infine Giulia si renderà sempre più conto che il consiglio della figlia Angela è sensato e che una relazione aperta con Dennis non è fattibile perché lei è una donna d’altri tempi che crede nella monogamia. Riuscirà però a dimenticare la delusione per la storia finita?



