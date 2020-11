Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 25 novembre: nuovo lavoro per Niko?

Questa sera, mercoledì 25 novembre, su Rai 3 va in onda una nuova puntata della soap opera Un Posto al Sole. Prima di scoprire le anticipazioni facciamo il punto su quanto successo ieri sera. Dopo aver aiutato Clara a partorire, Patrizio e Rossella sembrano di nuovo in sintonia. Ilaria non gradisce la sintonia tra i due e li aggredisce verbalmente davanti all’ospedale. Patrizio si sente sempre più minacciato dalla ragazza e non sa come comportarsi, mentre Rossella sembra aver trovato un po’ di fiducia in se stessa dopo il rocambolesco parto nella cucina del Vulcano. Guido cerca di aiutare Cotugno con Bice, ma sembra solo peggiore le cose. La situazione in casa Saviani-Graziani è ormai diventata ingestibile: Michele e Silvia continuano a discutere, ma la donna sembra decise a risolvere le difficoltà con il marito.

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda questa sera, mercoledì 25 novembre, alle 20.45 su Rai 3. In radio il programma di Vittorio (Amato D’Auria) e Michele (Alberto Rossi) sull’inclusione delle minoranze finisce per dare fastidio a un gruppo di estremisti. I due verranno aggrediti? Niko si sente umiliato dopo aver compreso di essere stato assunto allo studio Leone solo per l’intercessione di Beatrice, il ragazzo è deciso a cambiare lavoro e sembra in procinto di ricevere una nuova proposta. Rossella, dopo aver fatto nascere il figlio di Clara, trova il coraggio di chiedere la tesi al professor Volpicelli, ma Ilaria gelosa del suo rapporto con Patrizio è pronta a ostacolarla in ogni modo. Rossella riuscirà a reagire alle angherie della compagna di studio ora che ha trovato fiducia in se stessa?



