Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Niko nei guai?

Questa sera, mercoledì 25 novembre, su Rai 3 va in onda una nuova puntata della soap opera Un Posto al Sole. Prima di scoprire le anticipazioni facciamo il punto su quanto successo ieri sera. In radio Michele e Vittorio, dopo la trasmissione sull’integrazione delle minoranze, vengono aggrediti da alcuni residenti del quartiere in cui si era trasferita la famiglia di origine rom. Ma Michele reagisce con parole molto dure senza paura. Intanto Silvia ripensa all’aggressione subita e all’ultimo litigio avuto con Michele. A casa i due finalmente si riconciliano. Angela parla con Giulia, rivelando che Niko ha capito tutto: dietro la proposta di Ugo di tornare a lavorare insieme c’è lo zampino di Susanna. Intanto Niko affronta la ragazza, dicendole di non intromettersi più nella sua vita. Poco dopo il ragazzo risponde male anche all’avvocato Leone. A fine giornata incontra Leonardo Arena che gli offre delle pasticche.

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 NOVEMBRE

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda questa sera, venerdì 27 novembre, alle 20.45 su Rai 3. Niko ha trattato male tutti: i suoi familiari, Susanna, l’avvocato Leone e Beatrice. Il ragazzo è sempre più isolato ed è ormai evidente che l’amicizia di Leonardo Arena sta diventando sempre più pericola. Leonardo ha offerto a Niko delle pastiglie: l’avvocato le accetterà? Cosa succederà il giorno dopo al lavoro? Fabrizio Rosato cerca di tranquillizzare Marina, poco prima del saldo della seconda rata a Menkov. Angela è sempre più in ansia per Niko e per il piccolo Jimmy. Intanto Rossella appare intenzionata a rinunciare alla tesi con il professor Volpicelli: colpa di Ilaria?



