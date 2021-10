Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Silvia tra Michele e Giancarlo

Un posto al sole anticipazioni puntata 27 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Rossella cerca di aiutare la madre Silvia a prendere una decisione definitiva: sceglierà Giancarlo o cercherà di ricostruire il rapporto con Michele? Dopo la nascita della figlia, Filippo sembra aver maturato la speranza di poter ricordare con il tempo, nel frattempo ha deciso di ripartire dalla sua famiglia con Serena, riprendere il loro rapporto di coppia. Il rapporto tra Marina e Roberto si fa sempre più forte, anche perché l’imprenditrice prova ormai una certa insofferenza verso Fabrizio. Inizia il corso per il battesimo del piccolo Gianluca: Alberto vive la situazione come un’occasione per riconquistare Clara e riprendersi la sua famiglia riuscendo a eliminare Patrizio dalla vita di Clara.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Ezio allontana Gloria

Un posto al sole dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Silvia si trova a spiegare a Rossella cosa l’abbia portata a tradire Michele, la figlia che ha scoperto la relazione si sente tradita dal comportamento della madre e si avvicina di più a Riccardo. Prima del previsto Michele decide di rientrare dal suo viaggio di lavoro, una sorpresa inaspettata per Silvia che ancora non ha preso una decisione e non sa che Michele è già a conoscenza del suo tradimento. Dopo un attimo di tensione e paura Serena ha partorito e Filippo è felice della nuova arrivata. Filippo ormai non è più insicuro sulla situazione, trovarsi tra le braccia la sua bimba lo rende certo della scelta da prendere e dell’importanza della sua famiglia. Susanna non ricorda nulla dell’aggressore e in ospedale cerca di riprendersi per poi tornare a casa. Nel frattempo Mattia teme per la propria libertà.

Una vita/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Ildefonso è morto, Felipe si sveglia

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Shauna vuole dire la verità, ma Quinn…

© RIPRODUZIONE RISERVATA