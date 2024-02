Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 28 febbraio 2024/ Lite tra Renato e Raffaele, interviene Ornella…

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: dove eravamo rimasti

Torna questa sera l’appuntamento con Un Posto al Sole, soap opera iconica che come di consueto andrà in onda alle ore 20.50 su Rai 3. Le ultime puntate hanno gettato le basi per importanti novità e possibili colpi di scena, soprattutto per alcuni dei personaggi che attualmente ricoprono un ruolo centrale rispetto alla trama. Ma vediamo quali sono i nodi da sciogliere prima di scoprire le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Terra amara/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Betul rapita dagli uomini di Gungor

Le ultime puntate di Un Posto al Sole ci hanno mostrato le difficoltà di Giancarlo alle prese con un vero e proprio bivio; sarà finalmente pronto a trasferirsi a Palazzo Palladini? Nel frattempo, Silvia non sembra proprio propensa a cambiare location e i motivi sembrano riconducibili alla sintonia ritrovata con Michele dopo le ostilità del passato.

La Promessa/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Catalina e il consiglio di Don Lorenzo

Anticipazioni Un Posto al Sole, puntata 28 febbraio 2024

Dopo un doveroso excursus delle vicende più in bilico, vediamo quali sono le anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata di questa sera – 28 febbraio – alle ore 20.50 su Rai 3. Come anticipato, qualcosa è cambiato tra Silvia e Michele rispetto al passato; affinità e dolcezza sembrano fiorire come mai prima e chissà che non possa finalmente nascere qualcosa di importante. Nel frattempo, Giancarlo ha deciso: è il momento di trasferirsi a casa della sua compagna, presso Palazzo Palladini, ma non tutto sarà semplice come previsto.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 febbraio 2024: Umberto trova il modo di liberarsi di Marcello

L’aria si farà tesa invece per Rosa e Manuel saranno nuovamente alle prese con la camorra. La donna cercherà in tutti i modi di non essere scovata mentre il ragazzo scoprirà suo malgrado di essere finito nel mirino della malavita organizzata. Rosa in ogni caso non desisterà e continuerà la sua personale battaglia seppur con non pochi dubbi ad attanagliarla.

Un Posto al sole, anticipazioni e trama 28 febbraio 2024

Situazione tutta da sciogliere anche per Renato e Raffaele; le anticipazioni di Un posto al Sole – per la puntata di questa sera, 28 febbraio – ci dicono che le nubi sono tornate anche per loro. Una nuova lite metterà a repentaglio il rapporto; solo l’intervento di Ornella riuscirà a riportare il sereno, almeno per il momento. Non a caso, Renato cercherà un modo per prendersi la sua rivincita e il piano che è pronto ad escogitare rischia di mettere in serio pericolo non solo Raffaele ma anche sé stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA