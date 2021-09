Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Niko indaga su Pasquale

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 28 settembre, della soap opera “Un posto al sole” Manlio confessa a Niko che l’aggressore di Susanna non è Mauro, ma un’altra persona. Il giovane Poggi non sa se il padre della Picardi gli abbia mentito o meno, ma decide di fare delle ricerche sulla nuova pista. Franco fa una scoperta interessante, che potrebbe andare a vantaggio di Renato, ancora sospettato ingiustamente dalla polizia di aver aggredito Susanna. Sempre più turbata dalla distanza che si è stabilita con Filippo, Serena (Miriam cerca di sfogarsi con Marina. Niko prova a parlare con Pasquale, che ha incontrato più volte Susanna negli ultimi tempi.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Niko si reca in Commissariato. Il ragazzo dice agli inquirenti di aver indagato sull’aggressione della Picardi e di aver scoperto che probabilmente Mauro è il responsabile. Il figlio di Renato chiede la polizia di interrogare il fidanzato di Adele. Giulia riceve un’importante telefonata. Manlio infatti la chiama e le dice che sua figlia recentemente aveva avuto dei contatti con un suo vecchio amico, che potrebbe essere il colpevole dell’aggressione ai danni della ragazza. Filippo è sempre più diviso tra l’attrazione che prova per l’affascinante Viviana e l’amore, che non ricorda, per Serena. La sua amante infatti gli sta regalando quella leggerezza che lui non provava più da tanto tempo. Roberto, infine, tenta di riprendersi Marina, accortosi di essere ancora innamorato della sua ex.

