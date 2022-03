Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Manuela e Susanna faccia a faccia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 3 marzo, della soap opera “Un posto al sole” Bianca scoprirà il segreto del cugino Jimmy, ovvero che la mamma, Micaela, ha tutte le intenzioni di portarlo con sé a Berlino. Sarà difficile per la bambina mantenere la bocca chiusa con la famiglia. Assisteremo inoltre ad un faccia a faccia tra Manuela e Susanna; le due ragazze, considerando il passato che lega la Cirillo a Niko, dimostrano una forte avversione reciproca. Chiara è sempre più succube delle mire di Lara che riesce, con i suoi abili mezzi, a guadagnarsi completamente la fiducia della vulnerabile ragazza. Si spera che Nunzio possa aiutare Chiara sia a liberarsi di Lara e Roberto, sia a chiudere per sempre con il misterioso Ludovico, con il quale ha deciso di avere un confronto diretto. Vedremo inoltre Renato alle prese con un inaspettato evento che lo metterà in seria difficoltà.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 3 marzo: Umberto pronto ad aiutare Vittorio

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” abbiamo visto il ritorno inaspettato a Napoli delle due gemelle Manuela e Micaela, evento che ha sconvolto le vite di Niko e Susanna ma soprattutto la serenità del piccolo Jimmy. Era chiaro che il rientro di Micaela da Berlino, dopo così tanto tempo, non fosse senza scopo; la ragazza infatti propone al figlio di seguirla a Berlino e lasciare definitivamente Napoli. Il bambino è decisamente scosso da questa improvvisa ed inaspettata richiesta e si trova davanti ad un bivio: avere finalmente la madre vicina e seguirla a Berlino o rimanere con Niko e Susanna a Napoli? Chiara e Nunzio sembrano finalmente essersi ritrovati. È proprio questa nuova piega della relazione che spinge Chiara a confidare una volta per tutte quale fosse il reale rapporto tra lei e Ludovico. La ragazza confessa di avere una dipendenza dalla droga: Nunzio sarà capace di aiutarla ad uscire definitivamente da questa brutta storia o preferirà troncare per sempre il loro rapporto? Nel frattempo la ragazza è nella stretta di Roberto e Lara che hanno ormai preso Chiara di mira e non intendono abbandonare i loro progetti. In casa Del Bue arriva infatti una visita inaspettata che guasta la loro pace ritrovata. Come andrà a finire?

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Aurelio sospetta di GenovevaBeautiful/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Paris si oppone alla richiesta di Zoe

© RIPRODUZIONE RISERVATA