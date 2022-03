Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 marzo: qual è il segreto di Micaela?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 4 marzio, della soap opera “Un posto al sole“ Micaela vuole portare il figlio Jimmy a Berlino, ma questo istinto materno nasconde un segreto che la ragazza non ha rivelato a nessuno ed è l’unico motivo per cui la donna vuole di nuovo suo figlio. Patrizio non riesce più a sostenere il lavoro al Vulcano, si sente costretto in una situazione che non fa per lui, ma non sa come lasciare il lavoro e soprattutto come far accettare ai genitori le sue decisioni. Katia mette Nunzio davanti a una spiacevole prospettiva.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” l’arrivo delle gemelle Manuela e Micaela Cirillo a Napoli, per quanto abbia reso felice Serena per avere rivisto le sorelle dopo tanto tempo, ha scombussolato certamente la vita di Niko e Susanna. Bianca ha paura che il suo cuginetto Jimmy si allontani da lei e scelga di andare a vivere con la madre a Berlino. Jimmy è indeciso, da una parte ama la madre Micaela, dall’altra è molto affezionato al padre e a Susanna, cosa deciderà? Chiara, ancora in balia della sua dipendenza, comincia a lavorare con Lara e trova una certa affinità con la donna, le due sembrano andare particolarmente d’accordo. Nunzio, nel frattempo, ancora innamorato di Chiara, vorrebbe fare i conti con Ludovico. Renato, inaspettatamente, riceve una bellissima sorpresa, che però lo mette in imbarazzo.

