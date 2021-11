Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 novembre: Silvia sotto pressione

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 novembre

Nella puntata di oggi, giovedì 4 novembre, della soap opera “Un posto al sole” Roberto Ferri è impegnato nei preparativi del salone nautico. Il Ferri è entusiasta dell’avvenimento anche perché fermamente convinto che questa possa essere un’occasione per trascorrere del tempo da solo con Marina. La donna, però, non appare affatto propensa a voler partecipare all’evento perché preoccupata dalla reazione di Fabrizio, col quale sta tentando di recuperare un rapporto di fiducia. Silvia è ormai messa alle strette su diversi fronti e non potrà più rimandare la sua scelta tra Michele, disposto a tutto pur di non perdere la moglie, o Giancarlo. Nel frattempo alla Terrazza tutto è pronto per i festeggiamenti del battesimo del piccolo Federico. La giornata procederà senza intoppi o i genitori di Federico non riusciranno, neanche in questa occasione di festa, a tenere a bada le loro incomprensioni?

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” la relazione tra Riccardo e Rossella sembra farsi sempre più intensa, mentre aumenta la frustrazione del rider Mattia. Il ragazzo infatti era finalmente riuscito ad avvicinarsi a Rossella, che si è poi allontana con il dottore. Ma Mattia non sembra per niente intenzionato a mollare la presa sulla giovane Graziani; anzi è proprio il tentativo di avvicinamento a Rossella, sfumato nel momento in cui credeva di aver raggiunto il suo obiettivo, che fa sfociare la sua rabbia in modo del tutto incontrollabile. Rossella sarà la seconda vittima del ragazzo? Speranza, la nipote di Guido e Mariella, vuole abbandonare gli studi presso la facoltà di veterinaria. Invogliata dagli zii, che le chiedevano di riflettere bene su questa scelta avventata, trova il coraggio di avere un confronto diretto col padre riguardo questa questione. La severità del genitore la spinge però a chiedere la presenza degli zii, suoi angeli custodi, e di Vittorio, col quale sta nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia.

