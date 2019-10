Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Serena tra Leonardo e Filippo

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 OTTOBRE

Questa sera, venerdì 4 ottobre, alle 20.45 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera partenopea. Nadia rivela a Raffaele di sospettare che Renato si sia infatuato di Adele. Raffaele, che conosce la situazione, prova a minimizzare i timori della donna, ma Nadia è molto lucida: ha deciso di ricominciare a lavorare per non dipendere totalmente da Renato. Una volta a casa, Raffaele racconta alla moglie Ornella del suo incontro con Nadia. L’uomo è molto arrabbiato con il cognato perché sta facendo soffrire la compagna e vorrebbe intervenire in qualche modo ma Ornella gli sconsiglia di mettersi in mezzo. A casa, Renato prova inaspettatamente a ricucire i rapporti con Nadia e così a cena chiede scusa alla compagna adducendo come scusa il nervosismo per il ginocchio e per i preparativi del matrimonio. Nadia sembra voler dare una seconda opportunità a Poggi. Andrea, Silvia e Arianna affrontano Alex e cercano di capire quale sia il motivo per il quale ha deciso di lasciare non solo la Terrazza ma anche il Vulcano. Silvia prova a parlare con Alex ,ma la ragazza non rivela i veri motivi del suo allontanamento nemmeno all’amica. Alla Terrazza, intanto, è ritornata Giulia e la più felice è proprio Mia che racconta alla donna dell’imminente trasferimento. Al Vulcano è arrivato il momento dei saluti, tutti sono dispiaciuti ma non si arrendono all’idea di lasciare Alex andare via senza conoscere la verità. Silvia va a parlare con Vittorio ma il ragazzo è molto arrabbiato e deluso per essere stato lasciato. Intanto a Palazzo Palladini Filippo e il padre Roberto ricevono la visita di Leonardo che è venuto a firmare un contratto di lavoro. Fra i due giovani è il gelo e Ferri non riesce a spiegarsene il motivo. Serena, invece, è in giro per la città quando riceve la telefonata di Leonardo che le propone di vedersi prima che lui lasci definitivamente Napoli ma la donna rifiuta con una scusa. Quando Serena torna a casa trova Filippo ed è molto felice. In realtà il marito è solo venuto a prendere alcuni vestiti e a chiedere alla donna il permesso di poter tenere la figlia per la notte. Leonardo però non si arrende e la sera manda un messaggio a Serena che questa volta cede e lo richiama: l’uomo riesce a strapparle un appuntamento. Quando si salutano a fine serata, Leonardo si dichiara e confessa alla donna i suoi sentimenti.

UN POSTO AL SOLE: LEONARDO O FILIPPO?

Nella prossima puntata di Un posto al sole Serena si trova a un bivio: da un lato Leonardo che le chiede un segnale per non partire e restare a Napoli; dall’altro il marito Filippo che in fondo ancora la ama e sembra intenzionato a risolvere i problemi coniugali. A quanto pare tutto presto potrebbe cambiare perché Davide Devenuto, l’attore che presta da sempre il volto all’amato Filippo, ha annunciato l’addio o l’arrivederci alla soap partenopea e quindi potrebbe uscire di scena. A quel punto dovremo scoprire se Serena seguirà il marito uscendo di scena a sua volta o i due sono destinati a separarsi. Anche Vittorio deve prendere una decisione difficile. Silvia, infatti, lo ha spinto a riflettere sul fatto che si è arreso troppo presto con Alex, senza provare a scoprire le sue vere ragioni e soprattutto dimostrandole di non essere per lei un sostegno. Questo tarlo farà emergere nel ragazzo la consapevolezza di dover recuperare la loro storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA