Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata del 5 agosto svelano il momento di difficoltà di Rossella a causa di Gianluca.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 agosto 2025 parlano di una Rossella in notevole difficoltà a causa di Gianluca. La giovane dottoressa, infatti, deve trovare il moto per non svelare il segreto del ragazzo e la sua presenza in città con Luca, il dottore con cui collabora. Nonostante la situazione si complichi sempre di più, nella puntata di domani, Rossella farà di tutto per non tradirsi stando attenta ad ogni gesto e ad ogni parola che possa creare qualche sospetto.

Pur essendo in imbarazzo ogni volta che si ritrova ad interagire con Luca a cui non può parlare di Gianluca, il destino sembra essere dalla parte di Rossella che, ad un certo punto, può tirare un sospiro di sollievo. Gianluca sarà visto da qualcun altro?

Anticipazioni Un posto al sole 5 agosto 2025: il ritorno d Clara

Le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, invece, parlano di una Rosa al settimo cielo per il ritorno a Napoli di Clara che, per lei, non è solo un’amica ma rappresenta un pezzo importante della sua vita e averla nuovamente al suo fianco le riempie il cuore di gioia. Con Clara, Rosa potrà aprirsi, confidarsi e anche chiedere consigli sulla situazione che sta vivendo e che le crea parecchi pensieri.

Le anticipazioni, però, non finiscono qui perché nella puntata di domani ci sarà tempo e spazio anche per il dramma del piccolo Antonio. A causa della partenza dei genitori, il bambino deve rinunciare alle vacanze e non nasconde di essere arrabbiato e deluso per l’improvviso cambio di programma. A rassicurarlo e a riportare la situazione alla normalità sarà solo il provvidenziale intervento di Raffaele.