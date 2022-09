Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Niko vuole proteggere Jimmy

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 settembre

Questa sera, lunedì 5 settembre, alle 20.50 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la soap Un posto al sole: i cinque episodi che hanno portato alla tragica morte di Susanna erano “disallineati” temporalmente, ma da oggi le puntate della soap riprenderanno a svolgersi a livello temporale nella stessa giornata della messa in onda. Le anticipazioni ci rivelano che Palazzo Palladini ancora è scosso a causa degli ultimi avvenimenti che hanno portato alla morte di Susanna. Niko è a pezzi, ma decide di rimboccarsi le maniche e proteggere il piccolo Jimmy da un’altra sofferenza. Dall’altra parte c’è Speranza che si sta dando da fare per fermare l’intossicazione delle bufale. Tuttavia la sua famiglia eclissa il problema, soprattutto Castrese ed Esposito cercano di minimizzare la gravità dell’avvelenamento, ma lei non demorde e va avanti per la sua strada.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 5 settembre: Gemma giura vendetta a Stefania

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Niko e Susanna si sono sposati in ospedale, ma le condizioni della ragazza si sono aggravate. A Palazzo Palladini sono tutti preoccupati soprattutto Giulia che vede nello sguardo del figlio tanta sofferenza per quello che potrebbe accadere alla nuora. L’intervento è andato bene ma inaspettatamente la donna è stata colpita da un’infezione.Viene subito iniziata una terapia mirata, ma il suo organismo non reagisce alle cure mediche. Niko torna affranto a casa da Jimmy, il suo umore è a pezzi, vuole restare solo e riposare un po’. Giulia asseconda la richiesta del figlio che poco dopo crolla esausto sul divano. Durante il sonno gli appare Susanna dicendogli che deve intraprendere un nuovo viaggio lontano da lui. L’uomo la supplica di restare perché non potrebbe vivere senza di lei, ma la donna si fa promettere che quando non ci sarà più, dovrà essere forte per superare il triste momento. Al risveglio, Giulia corre da Niko, ma l’uomo sa già che Susanna è morta. Il giorno del funerale di Susanna, Niko ricorda la sua amata dicendo che non ci sono morti giuste, ma quella di sua moglie lo è anche meno. Al suo sconforto si aggiunge la rabbia di averla persa. È difficile ricordarla perché è la somma di tante cose. Nessuno lo ha reso felice come Susanna, in lei ha trovato tutto quello di cui aveva bisogno. Era bellissima, intelligente, spiritosa e testarda, ha seguito il suo sogno di diventare magistrato, c’è riuscita ed era orgogliosa di questo traguardo. Poi rivolgendosi al figlio gli dice che lui adorava Susy, ma anche lei lo adorava, tutti e tre avevano in serbo tanti progetti, anche se non si potranno realizzare, Susanna sarà sempre accanto a loro, con il suo sorriso, la sua forza e il suo entusiasmo. Poi rivolgendosi ai presenti, augura a tutti di vivere almeno una volta nella loro vita un amore grande come quello che lui ha vissuto accanto a Susanna. Viola si è ripresa, ha reagito bene alle cure mediche. Nonostante la difficoltà di stare in piedi, con l’aiuto di Ornella, riesce a uscire nel giardino dell’ospedale e incontrare i suoi amici e in particolare il figlio che non vede da qualche giorno. È pronta per tornare a casa e lasciarsi alle spalle la brutta esperienza.

LEGGI ANCHE:

Terra amara/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Hunkar scopre la verità su GultenUn altro domani/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Julia scopre di essere incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA