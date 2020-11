Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Franco chiede aiuto

Un Posto al Sole torna protagonista con un nuovo episodio su Rai 3 oggi, venerdì 6 novembre 2020. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Franco, pronto a chiedere una mano concreta a Renato per riuscire a far cambiare idea verso il futuro a Niko. Intanto ci sarà un bruttissimo scontro tra Leonardo e Serena che potrebbero trovarsi ad arrivare ai minimi termini. La donna sarà messa in grande difficoltà proprio nel momento in cui sembrava pronta a dichiararsi nei confronti di Filippo. La donna inizierà ad avere i sensi di colpa, iniziando a pensare seriamente di aver perso l’attimo e che dunque non dirà più cosa prova davvero al suo ex marito.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 6 novembre: Silvia e Michele…

Cosa accadrà invece a Silvia e Michele nella puntata di oggi, 6 novembre, di Un Posto al Sole? Tra i due aumenterà ulteriormente la distanza con l’uomo che si sentirà in colpa di non essere riuscito a proteggere la donna. Alex tirerà fuori le unghie e i denti, cercando di gestire una situazione molto complicata. Leonardo non è di certo pronto a lasciar andare Serena, pronta a tornare da Filippo, la sua mossa infatti arriva per cercare di vietare che questa torni dal suo ex marito. La puntata dunque ci rivelerà diversi colpi di scena importanti, staremo a vedere cosa accadrà.

