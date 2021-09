Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Clara in crisi per Alberto

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Torna oggi, 6 settembre 2021, su Rai 3, l’appuntamento con Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo dove siamo rimasti. Le condizioni di Susanna non migliorano e Nico è sempre più preoccupato, non riesce a dormire e trascorre gran parte del suo tempo in ospedale. Anche Adele non si muove dal capezzale della figlia tranne quando si incontra con un infermiere di un altro reparto: agli altri lo presenta come il suo inquilino al quale ha affittato una parte della villa ma in realtà è evidente da come si comporta che fra i due c’è una certa intimità. La polizia sta indagando sul passato dell’avvocatezza ferita ma è in attesa di alcuni riscontri perché dalle prime indagini non risultano aspetti loschi. Viene però un ragazzo, un certo Massimo, che afferma di avere delle informazioni molto importanti sull’aggressione. Mentre Roberto e Marina festeggiano la fine dell’emergenza ai cantieri, vengono interrotti dall’arrivo di Filippo che chiede di parlare urgentemente con il padre. Deve infatti comunicargli che, a differenza di quanto avevano concordato, lui ha deciso di riprendere a lavorare in azienda Viviana, visto che la ragazza ha perso il posto di lavoro per colpa sua e non è giusto che sia l’unica a pagarne le spese.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fidanzati?/ Dagospia lancia lo scoop, ma...

Nella puntata di venerdì 3 settembre di un posto al solte, Samuel è ancora molto depresso e decide di confidarsi con Guido nella speranza che lui possa dargli qualche dritta per risolvere la sua tristezza. Il vigile, invece, gli dice alcune cose che peggiorano il suo umore, spingendolo a pensare che nessuna delle persone che frequentano il Vulcano sia sua amica e che Silvia lo voglia addirittura licenziare. Serena, tornata a Napoli, ha avuto la brutta sorpresa di scoprire che Viviana lavora nuovamente a stretto contatto con Filippo. Si convince che si tratti di una decisione di Roberto per ferirla e così decide di affrontarlo ma purtroppo ha una spiacevole rivelazione in quanto il Ferri le confessa di non essere d’accordo con questa assunzione che è solo frutto di un’iniziativa di suo figlio. La polizia continua ad indagare sull’aggressione ai danni di Susanna e il commissario si convince sempre di più che il colpevole potrebbe essere Nico che purtroppo non ha un alibi abbastanza forte per potersi scagionare senza ombra di dubbio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 6 settembre: scontro tra Joele e Matteo?

Un posto al sole: le anticipazioni del 6 settembre

Cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole di oggi, 6 settembre? Le anticipazioni ci svelano che alla fine delle sue vacanze con Michele, Silvia è pronta per tornare a Napoli. Intanto Clara, che ha ricevuto la dichiarazione di Alberto, finisce in crisi. La sincerità dell’uomo arriva infatti proprio quando Patrizio aveva finalmente deciso di prendere sul serio la loro relazione. Cambiando fronte troviamo Jimmy che proprio non riesce a smettere di pensare a Cristina. Bianca, invece, si trova ad affrontare momenti di grande difficoltà. Passando invece a Renato, il suo astio e rancore nei confronti di Susanna continua a crescere a causa di un incidente allo studio che la vede protagonista. Intanto Silvia decide di confidarsi con Mariella: la donna è ancora divisa tra Michele e Giancarlo, ma l’amica proprio non sa come aiutarla.

LEGGI ANCHE:

Jean-Paul Belmondo, com'è morto?/ Nel 2001 l'ictus: "Era molto affaticato da tempo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA