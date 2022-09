Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 6 settembre: sorpresa per Michele!

Un Posto al Sole, anticipazioni 6 settembre 2022:

Questa sera, martedì 6 settembre, alle 20.50 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Un posto al sole. Susanna è morta e ora l’unica preoccupazione di Niko è il figlio Jimmy: per evitare il bambino soffra ancora, Micaela deve essere esclusa dalla vita del bambino. Deciderà veramente di privare il piccolo Jimmy di sua madre? Niko sembra non sentire ragioni: le famiglie Poggi e Cirillo dovranno intervenire per cercare di risolvere la difficile situazione? Intanto a casa Graziani il rapporto tra Rossella, Riccardo e Silvia va sempre meglio. Michele sei sente sempre più esclusa, ma un nuovo arrivo riuscirà a migliorare il suo stato d’animo. Speranza ha scoperto l’intossicazione delle bufale, ma il padre non vuole ascoltarla mettendo in grave pericolo il caseificio. Mariella deciderà di intervenire, trascinando con sé Guido nelle sue indagini…

Un Posto al Sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Susanna è morta dopo l’attentato di Lello Valsano. La ragazza è riuscita a sposare Niko in ospedale, coronando così il loro sogno d’amore. Niko è distrutto dal dolore ma la sua unica preoccupazione è proteggere il futuro di Jimmy e impedire che soffra ancora la perdita di una persona a lui cara. Il Poggi si troverà a prendere delle decisioni importanti in cui si troveranno coinvolte le gemelle Micaela e Manuela, colpevoli di essere scomparse dalla vita del piccolo per troppo tempo. Speranza è costretta a farsi avanti per impedire che la faccenda dell’intossicazione delle bufale distrugga completamente gli affari della sua famiglia. Ma nemmeno suo padre sembra darle credito…

