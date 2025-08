Le anticipazioni di Un posto al sole del 7 agosto 2025 svelano la partenza di Viola con Eugenio e il gesto di Damiano.

Le anticipazioni di Un posto al sole del 7 agosto 2025 svelano colpi di scena e nuovi risvolti che cambieranno la trama della soap opera di Raitre nei prossimi mesi. Al centro della nuova puntata c’è la decisione di Viola che ha scelto di non lasciare solo Eugenio e di partire con lui per Milano. Le condizioni di salute di Eugenio che peggiorano sempre di più spingono Viola a non lasciare solo Eugenio e a restargli accanto in un momento particolarmente difficile.

Chi è il conte Gyula Andrassy, presunto amante di Sissi/ Scoppiò scandalo a Corte: "È padre 4a figlia"

Una decisione che ha già scatenato la dura reazione di Damiano e Ornella, fortemente contrari a tale scelta perché per Viola significa mettere da parte la propria vita a Napoli. La partenza della figlia di Ornella, così, dà il via anche ad una serie di vicende che scombussoleranno l’equilibrio della sua famiglia.

Anticipazioni Forbidden fruit, 7 agosto 2025/ Halit rapisce Yildiz, mossa di Alihan per riconquistare Zeynep

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano bacia Rosa

La partenza di Viola porterà Damiano, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole del 7 agosto 2025, sempre più vicino a Rosa. Tra Damiano e Rosa si è instaurato un bel legame e il giovane ha sempre trovato in Rosa un supporto e una persona con cui parlare. Rosa, da parte sua, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Pino con cui è pronta a partire in vacanza. Dopo la partenza di Viola, anche quella di Rosa scuote fortemente Damiano che comincia ad interrogarsi sui propri sentimenti.

Deluso dalla scelta di Viola di partire con Eugenio e non totalmente indifferentemente a Rosa, Damiano la bacia con passione. Un gesto che, tuttavia, sarà ricambiato da quest’ultima che si lascerà trasportare dall’attrazione per Damiano dando il via ad una serie di conseguenze per la vita di entrambi.

Anticipazioni Io sono Farah 7 agosto 2025/ L'importante proposta di Tahir a Farah