Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Nunzio lascia la Terrazza?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 7 aprile, della soap opera “Un posto al sole“ Viola è la nuova supplente nella classe di Bianca. La bambina sembra più serene ora che Angela è tornata a Napoli, ma presto riceverà una delusione. Nunzio vuole lasciare la Terrazza dopo l’ennesimo scontro con Franco. Giulia tenta di fare ragionare il ragazzo. Il matrimonio di Silvia e Michele è ormai finito: il giornalista chiederà il divorzio alla moglie? Clara sembra nascondere qualcosa, mentre Alberto si trova faccia a faccia con Marika.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Michele è tornato a Napoli dove ha scoperto che ormai Silvia si è fatta una nuova vita con Giancarlo. Il giornalista pensa di porre fine anche legalmente al suo matrimonio. Nunzio ha apertamente affrontato Roberto Ferri e di fronte a questa sua iniziativa viene lasciato solo da Franco. La situazione è critica e Nunzio pensa di andare a vivere con Chiara per poter controllare la sua dipendenza. Franco ormai è convinto che i problemi di Bianca siano legati alla lontananza di Angela e mentre i due coniugi litigano Bianca è sotto minaccia e non sa come uscirne.

