Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: tensioni in casa Boschi

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 7 febbraio

Un Posto al Sole torna protagonista oggi, 7 febbraio 2022. Mare mosso in casa Boschi! La piccola Bianca risente molto dell’assenza della madre e nessuno è in grado di farle cambiare umore. Un brutto voto a scuola diventa il pretesto per rivolgere verso la Cammarota un attacco frontale per cui si rende necessario l’intervento di Franco. E’ ormai chiaro che la presenza della donna infastidisce molto la bambina che non sembra gradire per niente la vicinanza di Katia al padre. Giulia cerca di dare una mano alla nipotina e inizia a pensare che la reale motivazione per cui Katia sia rientrata a Napoli non sia esclusivamente la vicinanza a suo figlio Nunzio; la donna sospetta infatti che tra Franco e Katia ci sia una relazione. L’intuizione di Giulia si rivelerà corretta?

Andiamo a leggere gli altri risvolti della nuova puntata di Un Posto al Sole. Chiara è ormai messa alle strette e non solo sul profilo lavorativo. La sua dipendenza dalla cocaina è sempre più preoccupante e non ha ancora dato una risposta alla proposta di Roberto e Filippo. E’ ormai difficile nascondere il suo segreto ed in questa puntata compie un passo falso che rischia di svelare definitivamente il suo grave problema. Riuscirà ancora per molto a tenere celata la sua dipendenza e fino a che punto è disposta a spingersi pur di non essere scoperta? Nunzio potrà aiutarla a superare questo momento così complicato? Il Palladini ha deciso di cambiare completamente atteggiamento con Clara, diventando sorprendentemente comprensivo e disponibile. Tale repentino mutamento rende la la Curcio sempre più confusa e incerta sul da farsi per garantire a lei e al piccolo Federico una vita serena. Potrà fidarsi nuovamente di Alberto? Renato e Raffaele nel frattempo, terminata la loro sfida a scacchi, decidono di cimentarsi in una nuova battaglia. Quale sarà la nuova emozionante competizione tra i due compagni di mille avventure?

Un Posto al Sole, dove siamo rimasti

Un Posto al Sole va avanti con nuove puntate e i protagonisti di Palazzo Palladini ci regaleranno numerosi colpi di scena. Il primo importante evento riguarda Nunzio che non tollererà la sempre maggiore vicinanza tra Chiara e l’amico Ludovico e perderà letteralmente le staffe. Le anticipazioni non rivelano cosa farà nello specifico, certo è che Nunzio, accecato dalla gelosia, si renderà autore di un gesto impulsivo che potrebbe dare un nuovo esito al suo rapporto con Chiara. Deciderà di chiudere definitivamente la loro relazione? Momenti difficili anche per Clara che perderà il suo posto di lavoro al bar e dovrà rinunciare alla sua indipendenza economica.

Ci sorprenderà in questa circostanza Alberto, prontamente disponibile a dare alla compagna tutto il sostegno economico necessario; a suo dire infatti, grazie al lavoro presso lo studio di Niko, i soldi non sono più un problema. Clara è per l’ennesima volta confusa. La giovane dovrà scegliere se accettare ancora una volta di dipendere economicamente dal furbo Palladini. Uno scenario goliardico si apre infine sull’ennesima sfida tra i due cognati Renato e Raffaele; conclusa la sfida a scacchi, infatti, vedremo i due impegnati in una sfida sul campo enologico. Chi avrà la meglio?



