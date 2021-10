Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Michele scopre la verità?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” il matrimonio di Silvia e Michele sembra arrivato al capolinea. Il giornalista è convinto che sua moglie lo tradisca e intende verificare i suoi sospetti. Silvia continua a frequentare Giancarlo ma a causa sua trascorrerà una serata orribile che potrebbe farle cambiare idea sul ragazzo. Intanto Serena sembra essere riuscita a riavvicinarsi a Filippo, ma Viviana torna da Tenerife mettendo nuovamente a dura prova il loro amore. Rossella cerca di dare il massimo sul suo lavoro ma la presenza del dottor Riccardo Crovi al suo fianco, la mette a dura prova. Continuano le indagini sull’aggressione a Susanna.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Mariella e Guido cercano di riportare l’armonia tra Michele e Silvia. I due organizzano una cena a quattro. Ma il giornalista ha ormai intuito che sua moglie nasconde qualcosa e la serata passata insieme ai loro amici finisce per amplificare la crisi tra loro. Fabrizio è sempre più dipendente dall’alcol e Marina rafforza ulteriormente il suo rapporto con Roberto Ferri. Serena invece decide di riconquistare Filippo, mettendo in scena il momento in cui i due si sono innamorati. Sartori si ricorderà della grande storia d’amore vissuta con la moglie?

