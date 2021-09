Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 7 settembre: nuovi guai per Fabrizio

Un posto al sole, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 7 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera “Un posto al sole”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Palazzo Palladini. Serena e Irene sono tornate a casa, ma la Cirillo ha scoperto che Viviana è stata assunta in azienda. Serena è convinta che la responsabilità sia di Roberto, ma il Ferri le rivela la verità: la donna è stata assunta da Filippo! Samuel teme che Silvia voglia lincenziarlo e cerca l’appoggio di Guido. Niko non riesce a superare quanto accaduto a Susanna, che continua a lottare tra la vita e la morte dopo l’aggressione.

Anticipazioni Un posto al sole puntata 7 settembre

Secondo le anticipazioni della soap opera “Un posto al sole” di oggi, martedì 7 settembre, Susanna è ancora in gravi condizioni, lotta tra la vita e la morte. La polizia continua a indagare e una delle piste conduce proprio a Palazzo Palladini. L’ispettore Torre scopre un indizio che porta a uno degli inquilini: di chi si tratta? Franco Boschi viene messo in una situazione alquanto delicata dalla figlia Bianca. Lo spot del pastificio di Fabrizio è un successo, ma un nuovo problema minaccia via web la serenità e il lavoro dell’imprenditore. Marina si rimbocca le maniche per aiutare il compagno.

