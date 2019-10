Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Alex parlerà con Vittorio?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL’ 8 OTTOBRE

Sono sempre ottimi i risultati di Un Posto al Sole che oggi torna in onda nel preserale di Rai3 con nuove spinose questioni da risolvere. I fasti di un tempo sembrano un po’ lontani per la soap che non riesce quasi più a raggiungere l’8% (e oltre) della scorsa edizione e ancor peggio ha fatto ieri segnando 1.719.000 con uno share fermo al palo con una percentuale di 6.6%, le cose andranno meglio questa sera? Nella prossima puntata di Un Posto al Sole Nino verrà ricoverato in ospedale e si troverà a dividere la stanza proprio con Arturo, nuovamente bisognoso di cure e accertamenti. La vicinanza accenderà nuovi scontri. Silvia, invece, proverà a convincere Alex ad affrontare Vittorio. Secondo la donna non è giusto che la giovane amica si tenga tutto dentro e rinunci alla vita che aveva faticosamente conquistato per colpa di un tradimento: Vittorio deve sapere e prendersi le sue colpe.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Questa sera, martedì 8 ottobre, su Rai 3 tornano le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri. A Palazzo Palladini continua a tenere banco la vicenda di Alex. Ognuno reagisce in modo diverso a questa partenza. Arianna è amareggiata e si chiude in se stessa diventando intrattabile e aggressiva. Silvia, invece, non si rassegna ad aver perso Alex e prova nuovamente a parlare con Vittorio per capire quale sia il motivo reale che ha spinto la ragazza ad andarsene. Vittorio, però, reagisce molto male all’interrogatorio perché è molto ferito. Silvia, così, decide di andare direttamente a casa di Alex. Qui viene accolta dall’amica alla quale dice di voler fare di tutto per mantenere in piedi il loro rapporto. A quel punto Alex crolla e racconta a Silvia di aver scoperto il tradimento di Vittorio, da qui la decisione di andare via. Alla Terrazza anche Giulia è molto angosciata. Si è confidata con Ornella raccontandole della proposta di Dennis di vivere un rapporto libero. Giulia non è adatta ad una storia aperta ma al tempo stesso ha paura di perdere il compagno e questo la spinge a prendere in considerazione l’offerta. Mentre le due donne sono intente a discutere di questo nel giardino di Palazzo Palladini, vengono raggiunte da Raffaele e Otello. La galanteria di quest’ultimo nei confronti di Giulia fa scattare nella mente di Ornella la possibilità che l’amica possa avere una storia aperta proprio con il marito di Teresa. L’ilarità che le suscita questo pensiero accende la fantasia di Raffaele che convince la moglie a raccontarle tutta la storia.

Fabrizio va a trovare Marina per proporle un viaggio insieme e per dirle che ha finalmente trovato casa. A un certo punto Fabrizio riceve la telefonata di suo zio Nino che lo incupisce. La Giordano si rende conto che il suo compagno è fin troppo succube dello zio ma non riesce a spiegarsene il motivo. Una volta tornata a casa fa alcune domande al padre e riesce così a sapere che Nino era, rispetto al fratello Sebastiano – della cui morte è accusato proprio il padre di Marina – molto più serio e attaccato alla famiglia mentre il padre di Fabrizio era un dongiovanni cattivo con gli altri e con i suoi familiari. Nel frattempo Fabrizio, una volta tornato a casa, confessa allo zio che a dispetto dei suoi veti è uscito nuovamente con Marina Giordano. Questa notizia fa agitare moltissimo Nino che ha un attacco di cuore e, prima di crollare a terra, accusa il nipote di volerlo morto così come ha ucciso il padre tanti anni prima.





