Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Alberto parla con Niko, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 settembre

Questa sera, giovedì 8 settembre, alle 20.50 su Rai 3 si rinnova l’appuntamento con la storica soap opera Un posto al sole. L’attentato di Lello Valsano che ha portato alla morte di Susanna continua ad avere ripercussioni sulla vita degli abitanti di Palazzo Palladini e non solo. Niko, che è riuscito a sposare la sua amata Susanna poco prima della sua morte, ha deciso di intraprendere una battaglia legale contro Micaela per la custodia di Jimmy. Il giovane Poggi intende proteggere il figlio e non farlo più soffrire, conoscendo Micaela e ricordando le sue numerose “fughe” da Napoli. Solo qualche settimana prima Micaela ha voluto passare le vacanze con un uomo appena conosciuto invece che stare con Jimmy, lasciando al suo posto la sorella Manuela. La Cirillo ha chiesto aiuto alle sorelle Serena e Manuela non volendo rinunciare a suo figlio. Inaspettatamente sarà Alberto a schierarsi dalla sua parte: l’avvocato cerca di convincere Niko a non commettere una stupidaggine di cui poi potrebbe pentirsi. Anche Adele soffre molto per la scomparsa della figlia Susanna: in suo soccorso arrivano Giulia e Angela, preoccupate di non avere più sue notizie. Le Poggi la aiuteranno a reagire. Rossella non sembra per nulla contenta dell’arrivo di Fabiana nella vita del padre Michele…

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un posto al sole Niko è deciso ad allontanare Micaela dalla vita di Jimmy, troppo volte se ne è andata facendo soffrire il bambino. Le sorelle Cirillo cercano di capire se c’è una possibilità di far cambiare idea a Niko. Serena e Manuela si trovano in grande difficoltà, visto il rapporto molto intenso che hanno con il Poggi. Adele non si fa più sentire da qualche giorno, la donna si è chiusa nel suo dolore dopo la morte della figlia Susanna. Giulia e Angela corrono a casa sua per accertarsi che stia bene. Rossella conosce Fabiana, amica di suo padre Michele, che è riuscita a far tornare il sorriso al giornalista. Ricordiamo che è possibile vedere o rivedere gli episodi di Un posto al sole anche su RaiPlay, la piattaforma gratuita con la quale accedere al meglio della programmazione Rai già andata in onda.

