Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Arturo dirà la verità a Marina?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole Arturo dovrà decidere come utilizzare la notizia appena scoperta. Raccontando la verità potrebbe finalmente riabilitare la sua persona ma farebbe soffrire la figlia Marina, smascherando l’uomo di cui si è innamorata. La decisione è davvero molto difficile perché Arturo non vuole vedere soffrire ancora una volta la figlia. Mariella, invece, non ha alcuna indecisione ed è sempre più convinta di smascherare le bugie di Cinzia e far capire a Guido chi è davvero la sua ex fidanzata. Ufficialmente vuole recuperare i soldi dell’affitto perché con l’arrivo di Lollo le spese sono triplicate e i soldi non bastano mai. In realtà vuole vendicarsi di Cinzia che qualche anno prima aveva approfittato di un momento di crisi fra lei e Guido per rubarle il fidanzato. Riuscirà a portare alla luce le bugie di Cinzia e metterla con le spalle al muro per costringerla a pagare?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle 20.40 va in onda una nuova puntata della soap opera Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo quanto successo ieri agli abitanti di Palazzo Palladini. Marina Giordano accompagna il padre Arturo in ospedale perché deve effettuare i controlli. In ospedale incontra Fabrizio che ha accompagnato lo zio Nino che dopo il loro litigio si è sentito male. Marina lo rassicura dicendogli che tutto andrà bene. Anche i medici confermano la ripresa di Nino ma decidono di tenerlo in osservazione. Per Marina, invece, non ci sono buone notizie. Infatti Ornella riferisce alla donna che il padre ha un quadro clinico molto compromesso e necessita una terapia d’urto. Marina e Fabrizio lasciano l’ospedale e una volta a casa la donna crolla, vedendo così l’imprenditrice Fabrizio si sente profondamente in colpa. Il giorno dopo, Fabrizio trova lo zio che sta spiando Arturo nella stanza d’ospedale adiacente alla sua. I due iniziano a litigare, rinfacciandosi la colpa della morte di Sebastiano e non si accorgono che Arturo sta ascoltando tutto.

Silvia ha scoperto perché Alex ha deciso di lasciare la Terrazza. Una volta tornata al Vulcano chiede ad Arianna, Andrea e Fausto di aspettare prima di trovare qualcuno che sostituisca Alex. Il suo obiettivo è quello di convincere la ragazza a tornare a lavoro e a riprendere in mano la sua vita, anche se soffre per il tradimento di Vittorio. Alex e Mia, invece, stanno cercando di trovare il loro equilibrio ora che sono tornate a casa, ma Mia è molto arrabbiata con la sorella per questo trasferimento forzato. Nel frattempo Mariella litiga con Guido perché la donna non sopporta più l’idea che Cinzia, l’ex fidanzata di Guido, stia a scrocco a casa loro. Spinge Guido a chiamarla per chiederle di saldare tutte le rate dell’affitto arretrate ma l’uomo si fa raggirare ancora una volta dalle scuse di Cinzia. Così Mariella lo convince ad andare di persona a casa della donna e qui, parlando con il custode del palazzo, si scopre che in realtà la donna non è malata come dice ma anzi è stata in vacanza. Questa notizia fa imbestialire ancora di più Mariella…



