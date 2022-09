Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Nunzio cerca ancora Chiara

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 9 settembre, della soap opera Un posto al sole Nunzio non si riesce ad arrendere all’idea che Chiara sia scappata senza di lui e così continua a cercarla incessantemente, ricorrendo anche all’aiuto di un investigatore privato che entro poco tempo dovrebbe fargli sapere qualcosa. Marina, sempre più combattuta fra l’amore per Roberto e il timore di restare nuovamente delusa dal compagno, viene a sapere una cosa che potrebbe rimettere in discussione la loro relazione. Roberto, però, le fa una proposta inaspettata che riporta nuovamente il sereno fra di loro. Alberto invita Mastro Peppe a Palazzo Palladini per programmare i lavori di ristrutturazione degli spazi. Poi confessa all’uomo per quale motivo intende impegnarsi in un progetto così importante e quali sono I suoi programmi per il futuro.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un posto al sole Alberto e Niko hanno ormai stretto un rapporto molto confidenziale, e proprio in virtù dell’affetto che li lega l’avvocato Palladini invita l’amico a riflettere sulle sue intenzioni ed evitare di mettersi contro Micaela, che resta sempre la madre di Jimmy anche se non ha certo un atteggiamento materno nei confronti del bambino, diventato una preoccupazione solo del padre. Il giovane Poggi, però, sembra intenzionato a non lasciare che la ragazza possa nuovamente far soffrire il bambino, che già troppe delusioni ha ottenuto dalla madre. Intanto Adele vive ancora momenti di angoscia per la morte di Susanna: la ragazza, a differenza di Viola, non si è salvata anche se è riuscita a sposare Niko in punto di morte. Giulia e la figlia Angela cercano di stare vicine alla donna e aiutarla a riprendere in mano la sua vita, anche se sono consapevoli del fatto che si tratta di un dolore che non si attenuerà mai. Più tardi Angela si confronta con Franco per provare a trovare una motivazione per andare avanti. Anche Niko è molto triste e Jimmy prova a consolare il padre per la morte di Susanna.

Michele finalmente sembra essere sul punto di riprendersi dalla delusione della sua fine del matrimonio con Silvia. A contribuire a questo risultato è Fabiana, la giovane collega del giornalista che sembra aver portato una ventata di freschezza nella sua vita, fra scambi intellettivi e tante risate. Pur apprezzando il cambiamento di vita del padre, Rossella é molto gelosa perché nota che con la donna si sta creando un legame molto stretto, che la fa sentire esclusa. Ovviamente cerca di non dirlo al padre ma Michele nota l’atteggiamento ostile della figlia. La situazione peggiora quando Fabiana con uno stratagemma riesce a farsi invitare a cena dal giornalista, incurante dell’ostilità che la ragazza le dimostra. I due decidono di andare al Caffè Vulcano così Fabiana incontra anche Silvia che, però, non sembra apprezzare molto la presenza del suo ex marito con quella che pensa essere la sua nuova fiamma. Dalla cucina, Diego e Samuel spettegolare sull’accompagnatrice di Michele, che ha la stessa età di Rossella: Silvia si infastidisce molto per queste illazioni. Rossella, invece, si confida con Nunzio perché é molto preoccupata per il padre e la sua nuova relazione. Roberto e Marina sono alla ricerca di una nuova babysitter per la figlia e si presenta una ragazza che sembra avere tutte le caratteristiche necessarie, anche se per la Giordano è troppo avvenente. Tuttavia, visto che Cristina sembra apprezzare molto la ragazza, decidono di tenerla.

