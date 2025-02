Un posto al sole anticipazioni, prossime puntate fino al 21 febbraio 2025: Rossella scossa

La prossima settimana stando ad Un posto al sole anticipazioni ci saranno molti colpi di scena, risvolti importanti e drammatici, decisioni difficili da prendere e scelte da fare per i protagonisti della storia soap di Rai3. Al centro delle trame ci sarà Rossella che continuerà ad essere scossa per la difficile decisione presa: ha trovato il coraggio di denunciare Fusco per le molestie subite. Dopo l’iniziale paura capirà di aver fatto la scelta giusta e convinta che ben presto avrà giustizia riuscirà finalmente a ritrovare un po’ di serenità. Dalle anticipazioni Un posto al sole delle puntate dal 17 fino al 21 febbraio 2025 si scopre che Niko avrà un violento scontro con Micaela ma la vicinanza di Giulia lo porterà ad ammettere quello che prova.

Spazio avrà poi anche Damiano che verrà vessato dal suo superiore ma quando cercherà di ribellarsi sarà Viola che per paura lo convincerà a desistere. Niko si troverà davanti ad una difficile scelta: cedere all’ultimatum di Valeria o scontrarsi per il bene di Jimmy? Alla fine deciderà di comunicare a Jimmy la sua decisione di rimanere a Palazzo Palladini. Spronata da Sasà, Mirella deciderà di dare una possibilità a Mimmo e con il tempo capirà di provare qualcosa per lui. E non è tutto perché da Un posto al sole anticipazioni si scopre che Mariella sarà sempre più coinvolta da Mimmo. Roberto, invece, sarà sempre più sotto pressione per il danno d’immagine che sta subendo la sua azienda.

Anticipazioni Un posto al sole, prossime puntate fino al 21 febbraio 2025: Luca pensa ad un gesto estremo

E dalle anticipazioni Un posto al sole delle puntate della prossima settimana si scopre che al centro delle trame ci sarà anche Luca. Il giovane scosso dal peggioramento della sua malattia, sembrerà smarrito a tal punto da fare una scelta che lo riporterebbe al momento più nero della sua vita. E non è tutto perché mentre Giulia sarà sempre più preoccupata, Alberto incontrerà Luca e potrebbe farlo distogliere dai suoi pessimi propositi autodistruttivi. Alice sarà molto turbata dalla conversazione telefonica con Michele e dopo aver chiesto a Vinicio di accompagnarla a fare una visita in azienda potrebbe confidargli tutto. Un posto al sole perché non va in onda oggi, 15 febbraio 2025? La soap di Rai3 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 circa