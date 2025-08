Ecco le anticipazioni della soap opera di Raitre, Un posto al Sole: cosa succede nelle puntate in onda fino al prossimo 8 agosto

Anticipazioni Un posto al Sole, cosa succede nelle puntate in onda fino all’8 agosto?

Da domani, lunedì 4 agosto, torna su Raitre la celebre soap Un posto al Sole. Andiamo dunque a scoprire cosa ci attende nelle prossime puntate, sbirciando le anticipazioni degli episodi che andranno in onda fino all’8 agosto 2025. Intanto, dove eravamo rimasti? La settimana di Un posto al Sole si era chiusa con l’incontro tra Marina e Antonietta. Quest’ultima viene messa al corrente del tradimento di Gennaro, con scatti e immagini eloquenti.

Le anticipazioni delle puntate in onda da domani preannunciano altri grandi accadimenti nella serie televisiva di Raitre. Gianluca, interpretato dall’attore Flavio Gismondi, è vicino allo studio di Alberto (Maurizio Aiello) e osserva senza farsi vedere il padre che intrattiene una conversazione con un collega. Vorrebbe avvicinarsi per chiedergli aiuto, ma avverte distanza e un po’ di freddezza. Così il ragazzo opta per andare in ospedale da solo.

Un posto al Sole, le anticipazioni: Rossella insospettita dalla versione di Gianluca in ospedale

D’altronde Gianluca non ce la fa più. Il dolore alle costole è fortissimo e il pronto soccorso diventa un’esigenza. Le anticipazioni di Un posto al Sole preannunciano l’incontro con Rossella in ospedale. La dottoressa nota delle fratture e si insospettisce subito. Gianluca dal canto suo cerca di mantenere il suo segreto e mente, raccontando di essere caduto da una scalinata. I dottori, ovviamente, capiscono che sta nascondendo qualcosa e lo convincono a rimanere in ospedale.

Rossella a questo punto vorrebbe andare fino in fondo, per capire cosa spinga l’amico a mentire. E’ chiaro che stia dicendo una bugia, ma non capisce cosa stia nascondendo. Mossa da sospetti e voglia di arrivare la verità, la dottoressa inizierà a muoversi personalmente…