Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 luglio 2025 mettono in evidenza l’evoluzione del rapporto tra Viola ed Eugenio. La figlia di Ornella si trova tra due fuochi: da una parte c’è Damiano il cui atteggiamento, nei suoi confronti, risulta più freddo e distaccato e, dall’altra, c’è Eugenio che vorrebbe aiutare con tutta se stessa. Non sapendo cosa fare, Viola cerca conforto in Raffaela e cui confessa di essere dispiaciuta per il distacco di Damiano.

Allo stesso tempo, però, decide di seguire ciò che le dice il cuore e la testa comunicando ad Eugenio di voler andare con lui a Milano. Una decisione che è destinata a lasciare delle conseguenze nella vita di Viola che risulta sempre più nervosa. Di fronte all’atteggiamento della figlia, Ornella decide di provare a capire cosa sta succedendo e comincia a rivolgerle una serie di domanda da cui parte un inaspettato confronto tra madre e figlia.

Anticipazioni Un posto al sole: la salute di Luca preoccupa

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 25 luglio 2025, poi, portano a galla la salute sempre più precaria di Luca. Le condizioni di quest’ultimo, infatti, peggiorano e Giulia, seriamente preoccupato per lui e non avendo alcuna intenzione di lasciarlo solo, decide di fare una proposta a Rosa. Michele, nel frattempo, convinto che ciò che le ha confidato Afata su Assane possa essere vero e possa portare a galla elementi che sfuggono alle autorità giudiziarie, riesce a convincere Damiano a far partire le ricerche per ritrovare il corpo partendo proprio dal luogo indicato dal giornalista,

Marina e Roberto, nel frattempo, continuano ad osservare Gennaro Gagliotti che, come amministratore delegato, può prendere qualsiasi decisione senza che nessuno si intrometta. Infine, Mariella, preoccupata per Lollo, chiederà a Guido di tornare a casa per qualche notte sperando che ciò possa aiutarlo.