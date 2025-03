Un posto al sole anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda fino al 7 marzo tengono con il fiato sospeso i telespettatori della soap opera di Raitre. Nelle prossime puntate, infatti, Michele Saviani, uno dei protagonisti storici di Un posto al sole, sarà in grave pericolo di vita. Da sempre dedito al proprio lavoro, stavolta, il giornalista rischierà davvero di morire a causa della sua inchiesta. Tutto accadrà in ospedale dove il primario Fusco, fuori di sé, si presenterà in ospedale armato aprendo il fuoco e a pagarne le conseguenze sarà proprio Michele che si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Anticipazioni La Promessa, 5 marzo 2025/ Jana fa visita a Pia, Martina ha avvelenato il conte Ayala?

Le prossime puntate della soap opera, inoltre, si concentreranno anche sull’atteggiamento di Rosa nei confronti di Pino sul quale Giulia si mostrerà particolarmente sospettosa al punto da decidere di parlarne con Raffaele per avere il suo parere.

Un posto al sole anticipazioni fino al 7 marzo 2025: Michele tra la vita e la morte

Michele Saviani, nelle puntate di Un posto al sole in onda fino al 7 marzo 2025, sarà in grave pericolo di vita dopo essere stato colpito da un proiettile che partirà dall’arma di Fusco che giungerà in ospedale armato pronto a vendicarsi dopo la denuncia di Rossella. Il gesto di Rossella farà aprire gli occhi a Fusco che si renderà conto di essere seriamente in pericolo e di poter perdere tutto in un battito di ciglia. Furioso e disposto a tutto, arriverà in ospedale armato e, senza scrupoli, aprirà il fuoco colpendo proprio il giornalista che lotterà così tra la vita e la morte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 marzo 2025/ La rivelazione di Tancredi sconvolge Rosa

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole parlano di un momento particolare di Rosa che si comporterà in modo ambiguo con Pino. Il suo atteggiamento non passerà inosservato all’occhio attento di Giulia che deciderà così di parlarne con Raffaele. Guido, infine, comincerà a mostrare segni di gelosia nei confronti di Mimmo, il nuovo compagno di Mariella, con il quale il figlio sta instaurando un legame sempre più forte.