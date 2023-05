Un posto al sole: Barbara Mercurio aspetta un bambino/ La coincidenza con la soap

Barbara Mercurio, alias Luciana in Un Posto al Sole: la gravidanza “al quadrato”

Alcune definizioni ascrivibili all’ambito cinematografico sono ormai note anche ai meno appassionati; sempre più spesso si sente parlare di crossover, l’unione tra storie separate scandita dunque da titoli differenti. Ebbene, il cast di Un posto al sole sembra aver regalato un particolare “incontro”, ma non tra due soap. Le dinamiche frutto di fantasia si sono infatti incrociate con la vita reale “grazie” a Barbara Mercurio. L’attrice nei panni di Luciana nella storia soap di Rai 3 è infatti incinta, sia nella realtà che nella finzione.

Un altro domani/ Anticipazioni 22 maggio: Francisco appoggia Carmen!

In una delle ultime puntate di Un posto al Sole, Luciana – interpretata da Barbara Mercurio – ha svelato a Roberto Ferri di aspettare un bambino. “I primi tre mesi sono trascorsi benissimo, il bambino cresce e io mi sento benissimo…”; questa, che potrebbe sembrare un’affermazione reale, è invece estrapolata proprio dall’ultima puntata della soap. Nella realtà, l’attrice avrebbe forse risposto allo stesso modo stando agli scatti pubblicati su Instagram volti a raccontare proprio la gioia della gravidanza che sta affrontando.

Sei sorelle/ Anticipazioni 22 maggio: Salvador non si sveglia ancora dal coma...

Barbara Mercurio e Nando Misuraca futuri genitori: l’incontro “grazie” a Mehari Verde

“La vita”, con tanto di cuore rosso: questa la didascalia scelta da Barbara Mercurio in una delle foto pubblicate sui social con pancione in bella vista. La gioia della gravidanza è doppia vista la coincidenza in Un posto al sole. Forse il particolare crossover tra realtà e soap gioverà anche alle sue capacità interpretative riuscendo a rendere quanto più realistica possibile la circostanza della gravidanza. Il padre del prossimo nascituro è Nando Misuraca, conosciuto da Barbara Mercurio grazie ad uno dei lavori più significativi della sua carriera.

Terra amara/ Anticipazioni 22 maggio: Demir e Yilmaz mai più nemici per Zuleyha?

Barbara Mercurio ha infatti partecipato al videoclip di Mehari Verde, il brano del cantautore Nando Misuraca dedicato alla figura di Giancarlo Siani; giornalista ucciso dalla camorra. L’incontro artistico tra i due ha portato quel sodalizio a trasformarsi in unione sentimentale e tra qualche mese proveranno l’emozione incontenibile di diventare genitori. L’attenzione dei telespettatori è dunque duplice; non solo dovranno seguire il decorso della gravidanza di Barbara Mercurio nei panni di Luciana in Un posto al Sole, ma anche quello attinente alla vita reale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA