Nel cast di Un posto al sole arriva una star internazionale: l'annuncio scatena il web.

Un posto al sole è pronto a regolare nuove emozioni, nuovi colpi di scena e nuovi personaggi davvero stellari. La soap opera di Raitre non smette di appassionare i telespettatori che, presto, potranno seguire le vicende di un altro personaggio interpretato da una star internazionale. Il cast di Un posto al sole, infatti, apre le porte ad una vera diva di Hollywood che, attraverso un video, ha annunciato la sua presenza nella soap opera di Raitre non nascondendo l’entusiasmo per la nuova avventura.

In onda per quasi tutto l’anno, Un posto al sole fa compagnia ai telespettatori di Raitre anche durante i mesi estivi fermandosi solo per qualche settimana. Ogni sera, all’ora di cena, per milioni di italiani, quello con Un posto al sole rappresenta un appuntamento fisso e il fascino delle storie ambientate a Palazzo Palladini hanno così conquistato anche Hollywood.

Un posto al sole: chi arriva dagli Stati Uniti

In attesa della puntata in onda oggi, venerdì 27 giugno 2027, i fan di Un posto al sole possono gioire per l’arrivo nel cast di un’attrice internazionale, considerata una delle migliori interpreti al mondo e capace di calarsi nei panni di personaggi sempre nuovi e diversi. Nel cast, così, arriva Whoopi Goldberg

“Buon pomeriggio e buonasera, volevo fermarmi solo per dirvi che quanto sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole. Loro sanno che è una pazza idea e lo sono anche io. Ma è una cosa meravigliosa da fare e non vedo l’ora. Sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto ma troveremo una soluzione. Ci vediamo in TV”, le parole dell’attrice.

