Un Posto al Sole ha visto negli anni diverse uscite di scena, ma anche tante new entry. Ecco quello a cui hanno assistito i telespettatori.

La soap è un prodotto televisivo – con marchio Rai – che è tra i più storici della televisione italiana. Ambientata a Napoli, la storia ha da sempre raccontato le numerose vicende dei personaggi non tralasciando mai quel tono di commedia che ha sempre contraddistinto la serie. Nel corso degli anni, ci sono stati tra l’altro molti protagonisti che sono usciti dal cast – alcuni definitivamente e altri in modo provvisorio – ma anche degli attori che hanno deciso di farvi ritorno. Molti volti noti hanno lasciato la produzione per poter dedicarsi ad altre attività lavorative, e alcuni di loro sono anche diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo, come ad esempio l’ormai amatissima Serena Rossi.

Tutte le uscite di scena di Un Posto al Sole

Il primo fra tutti è stato il personaggio di Franco Boschi, interpretato da Peppe Zarbo, che è tra l’altro stato uno dei volti più amati della soap. La sua uscita di scena è avvenuta nel 2023 insieme alla moglie Angela e alla figlia Bianca, e dopo 27 anni di collaborazione con la serie. Valeria Paciello ha invece annunciato l’addio a inizio 2025, anche se per il momento è stato lasciato uno spiraglio di speranza nei fan, che potrebbero vederla presto nel corso della serie. Lo stesso si può dire di Micaela Cirillo, che potrebbe presto fare ritorno nel cast dopo un periodo di assenza.

Tra i personaggi che hanno lasciato la serie ci sono anche Arianna Laudi (Samanta Piccinetti), Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), Otello Testa (Lucio Allocca). Quest’ultimo è apparso e scomparso più volte, pur essendo un pilastro storico della serie. Anche Nina Soldano (Marina Giordano) ha avuto periodi di assenza, ma è sempre tornata a ricoprire il suo ruolo. L’attore Gigio Morra è invece venuto a mancare nel 2024.

Tutti i ritorni

Tra i ritorni più clamorosi c’è stato in primis il dott. Luca De Santis (Luigi Di Fiore), tornato nel cast dopo quasi 20 anni di assenza. Lui è apparso nuovamente nel 2023 ed è diventato una figura centrale della soap, soprattutto per la sua storia con Giulia Poggi e per via della malattia che lo ha colpito. Chiara Petrone (Alessandra Masi) è invece tornata più volte nel corso degli anni: prima nel 2021, poi nel 2023, nel 2024 e di nuovo nel 2025. Claudia Costa (Giada Desideri) ha invece fatto ritorno nel 2024-2025 e il suo rientro ha scombussolato gli equilibri, soprattutto quelli tra Guido e Mariella. Tra gli altri ci sono stati anche Vittorio Del Bue (interpretato da Amato D’Auria), Gianluca Palladini e Bianca Boschi (interpretata da Sofia Piccirillo).

