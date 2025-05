Fiori d’arancio nel cast di Un Posto al Sole. Claudia Ruffo, storica interprete di Angela Pocci, si è sposata con il fidanzato Rocco Pierri. La cerimonia si è svolta sabato 24 maggio 2025 nella splendida cornice del Municipio di Capri, officiata dal sindaco Paolo Falco. Dopo il rito, i novelli sposi hanno poi raggiunto i Bagni di Tiberio a bordo di una barca, dove hanno festeggiato per tutta la notte insieme agli invitati. Ricordiamo che, per l’attrice, si tratta del secondo matrimonio. In passato, infatti, era stata sposata con Mario Cirino Pomicino, dal quale ha avuto una figlia: Ginevra.

La relazione con Rocco, invece, è stata resa pubblica soltanto nel settembre 2024, ma non è chiaro da quanto tempo esattamente siano legati. Tra l’altro, il matrimonio ha coinciso con il 45esimo compleanno dell’attrice, rendendo il weekend ancora più speciale. Per l’occasione la sposa ha indossato due abiti firmati Bencivenga Alta Sartoria. Il primo, lungo e scintillante, si distingueva per la stola-tunica sulle spalle; il secondo, invece, consisteva in un tubino corto sempre brillante per la festa serale.

Claudia Ruffo è convolata a nozze: i festeggiamenti con il cast di Un Posto al Sole

Ovviamente, nonostante Claudia Ruffo non faccia più parte di Un Posto al Sole, non potevano mancare alcuni volti storici del cast al suo matrimonio. In particolare, tra gli invitati spiccavano Ilenia Lazzarin (Viola nella soap) e Patrizio Rispo (Raffaelle nella celebre serie). Inoltre, alla cerimonia era presente anche la nota attrice Francesca Chillemi, sua grande amica da tempo. Sui social, si sono diffuse foto e video del grande giorno, con molti volti noti e non che le hanno fatto gli auguri.

Ricordiamo che, ad ottobre del 2024, Claudia ha lasciato la soap opera di Rai 3 dopo tanti anni, dicendo ufficialmente addio all’indimenticabile personaggio di Angela Poggi. Da lì, l’attrice ha voluto iniziare un nuovo capitolo della sua vita, a quanto pare non solo a livello professionale. A distanza di qualche mese, infatti, è convolata a nozze con il compagno Rocco Pierri, in una cerimonia da favola nell’Isola di Capri.

