Un Posto al Sole, cosa succederà a Viola e Susanna?/ Le ipotesi

Un posto al sole: torna dopo la pausa estiva

Questa sera, lunedì 29 agosto, 2022 Un posto al sole riprende dopo la pausa estiva. Le nuove puntate della soap opera cominceranno alle 20.50 e non più alle 20.45. Una piccola variazione di orario che rimarrà per tutta la nuova stagione. I fan di Un posto al sole attendono con trepidazione le nuove puntate dopo il colpo di scena con cui si è conclusa la puntata del 12 agosto. Lello Valsano ha voluto vendicarsi contro Raffaele e contro Nicotera. Ha quindi seguito Viola, in compagnia di Susanna, e ha sparato contro le due. L’episodio si è interrotto senza rivelare chi delle due donne sia stata colpita e in che modo. Cosa succederà a Viola e Susanna? Le anticipazioni delle prossime puntate sono molto vaghe: “Panico e preoccupazione si diffondono a Palazzo Palladini. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso”, si legge sulla guida tv della Rai per quanto riguarda la puntata di oggi, lunedì 29 agosto. Nelle prossime puntate, invece, Franco e Damiano si mettono sulle tracce di Lello Valsano.

Un posto al sole: cosa succederà a Viola e Susanna?

Se le anticipazioni di Un Posto al Sole sono molto vaghe sul destino di Viola e Susanna, alcuni spoiler confermano che la presenza di Viola ed Eugenio nelle prossime puntate della soap. La conferma è arrivata dall’attore Patrizio Rispo, storico interprete di Raffaele, che sui social ha postato un dettaglio del copione in cui si legge che la sua figliastra e suo marito saranno in crisi. Viola quindi non sarà la vittima di Lello Valsano. Se la moglie di Nicotera è salva, Susanna deve essere stata colpita: la Picardi rischia ancora una volta la vita? Ricordiamo che negli scorsi mesi Susanna era stata ridotta in fin di vita dal rider del Caffè Vulcano. Al suo risveglio dal coma aveva trovato al suo fianco Niko Poggi. “Prossimamente avrà un’esistenza un po’ più serena e qualche tassello della sua vita si metterà a posto. Poi, chissà…”, aveva detto l’attrice Agnese Lorenzini lo scorso giugno sulle pagine del settimanale TeleSette. Sono due le opzioni sul destino di Susanna: la prima che vede la ragazza ferita in modo lieve o grave, la seconda la vedrebbe invece vittima della furia di Valsano.

