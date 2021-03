Un posto al sole: due attori positivi al test rapido/ Set chiuso, sanificazione e…

Il set di Un posto al sole si ferma per covid. A farlo sapere è Fanpage che riferisce come due attori siano risultati positivi al test rapido facendo scattare il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. I due attori, infatti, sarebbero stati posti in quarantena fiduciaria in attesa del risultato del test molecolare. Tutti gli ambienti del set della famosa soap opera di Raitre ambientata, sin dalla prima puntata a Napoli, sono stati prontamente sanificati. Il set, tuttavia, è stato chiuso per due giorni e come riferisce ancora Fanpage riaprirà lunedì con la convocazione di attori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dal piano di lavoro. Nel rispetto di tutte le regole previste dal piano di sicurezza, le riprese della soap opera dovrebbero ricominciare a breve.

UN POSTO AL SOLE: SOSPESIONE DELLE RIPRESE PER COVID

Il covid ferma ancora le riprese di Un posto al sole che, lo scorso anno, per la prima volta, si è fermato dopo anni di riprese ininterrotte. “Non è mai successo prima d’ora, non c’eravamo mai fermati. Abbiamo tirato avanti fino a ieri, lavorando in totale sicurezza con la troupe ridotta che ha indossato le mascherine e rispettato la distanza di sicurezza”, aveva detto a marzo dello scorso anno Patrizio Rispo ai microfoni di Today. Concluso il periodo di lockdown, osservando il protocollo di sicurezza previsto, gli attori di Un posto al sole erano tornati sul set. Oggi un nuovo stop in attesa di poter ricominciare a girare come fa sapere Fanpage.

