Un Posto al Sole, è morta Teresa/ Addio al personaggio di Carmen Scivittaro: ultimo ricordo dell’attrice

Un posto al sole saluta Teresa: il personaggio della compianta Carmen Scivittaro muore

La puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2023 sarà molto commovente e triste per gli affezionati telespettatori della soap di Rai Tre. Palazzo Palladini sarà infatti sconvolto dalla morte di Teresa, amatissimo personaggio che per anni è stato interpretato da Carmen Scivittaro, attrice morta nell’agosto 2022. È infatti arrivato il momento di salutare anche il suo personaggio, che morirà a causa di un infarto.

Teresa, la protagonista di Un posto al sole, ha avuto un infarto e purtroppo gli inquilini di Palazzo Palladini scopriranno che la donna non ce l’ha fatta. Sarà questo il pretesto per salutare definitivamente Carmen Scivittaro e ricordarla dopo la sua morte. Il grande dolore che invaderà i protagonisti della soap sarà condiviso dai telespettatori a casa.

Addio a Teresa, il personaggio di Carmen Scivittaro: il commosso addio del web

Il web è pronto a salutarla nel suo ultimo episodio, intanto il web è già invaso da messaggi commosso per questa puntata che sancirà il suo addio alla celebre soap di Rai Tre. Tra questi leghiamo: “Teresa è stata una mamma, una zia, una nonna per tutti noi per davvero tanto, tanto tempo. È stato un personaggio indelebile che continuerà a vivere nei ricordi di tutti noi che siamo diventati grandi insieme a lei. Ciao Teresina, sarai per sempre qui”; e ancora “Per quanto fosse inevitabile arrivare a questo epilogo per Teresa, vista la scomparsa di Carmen, rimane comunque un momento molto triste”; e infine “Ancora non riesco a credere che non ci sia più, è brutto pensare che non sia solo il personaggio ad averci lasciato…Come se fosse un po’ anche nostra Teresina, nostra nonna. Carmen sarà sempre nei nostri cuori”.

Ancora non riesco a credere che non ci sia più, è brutto pensare che non sia solo il personaggio ad averci lasciato…

Come se fosse un po' anche nostra Teresina, nostra nonna. Carmen sarà sempre nei nostri cuori ❤️#upas pic.twitter.com/fcSsPXw3XN — 🌸 Sara 🌸 (@lilacpeony_) March 6, 2023













