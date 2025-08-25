Dopo la pausa estiva, torna finalmente Un Posto al Sole su Rai 3, dal 25 al 29 agosto 2025, con episodi ricchi di eventi che promettono di mantenere alta l’attenzione dei telespettatori. Senza repliche quest’anno, la soap opera napoletana riprende la sua programmazione quotidiana alle 20:50, portando nuovi sviluppi nelle vite degli inquilini del Palazzo.

Mariella riceve la conferma che la sua decisione di far stare il figlio con il padre ha avuto effetti positivi su di lui, ma teme che il ritorno a casa possa turbarlo. Inoltre, Guido non riesce a dimenticare il passato e desidera chiarire con Mariella, ma la situazione tra i due rimane ancora complessa.

Che ne sarà di Eugenio?

Al rientro dalle vacanze, gli abitanti del Palazzo si trovano ad affrontare nuove sfide personali. Eugenio, reduce da un delicato intervento chirurgico, si trova ad affrontare le difficoltà della convalescenza. La vicinanza di Viola, che è tornata da Milano per stargli accanto, crea nuove tensioni nella sua relazione con Damiano. Questa situazione non passa inosservata e la madre di Viola, Ornella, inizia a sospettare che tra la figlia e Eugenio ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nel frattempo, Niko e Manuela stanno vivendo momenti di gioia, con Niko che sta progettando una proposta di matrimonio a sorpresa. La coppia si gode gli ultimi giorni di vacanza, ma i loro amici Filippo e Serena iniziano a sospettare che ci sia qualcosa che non viene detto. Sarà finalmente il momento di un grande passo per Niko?

Micaela torna a Napoli con un obiettivo preciso: capire come sia evoluto il rapporto tra Samuel e Gabriela. Le sue ricerche e i suoi sospetti aprono nuove dinamiche, mentre Raffaele è alle prese con i suoi problemi con Renato, il quale sembra comportarsi in modo strano, suscitando la frustrazione di Raffaele.

Nel frattempo, Gianluca, che aveva deciso di allontanarsi dalla Terrazza per evitare il confronto con suo padre, riesce a riconciliarsi con lui grazie all’aiuto di Luca. Tuttavia, la fiducia che Gianluca ripone in Alberto inizia a destare nuove preoccupazioni, ponendo la relazione padre-figlio su un terreno ancora instabile.

Marina, tornata dalle vacanze, cerca di convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro, spingendola a registrare Gagliotti in modo da fargli rivelare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Assane. Tuttavia, il piano non si sviluppa come previsto, e nuovi ostacoli si frappongono alla sua realizzazione.