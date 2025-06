Un posto al sole: chi è l’attrice che ha lasciato la soap opera

Un posto al sole è la soap opera italiana più longeva e amata dal pubblico italiano che, dopo quasi trent’anni, continua a seguire con grande interesse le vicende di tutti i protagonisti. Nel corso delle varie stagioni, tanti attori sono arrivati e tanti sono andati via e l’ultimo addio è stato registrato recentemente. A lasciare definitivamente Un posto al sole è stata Benedetta Valanzano, interprete di Valeria Paciello, un personaggio che ha fatto molto discutere ma che ha esaltato il talento dell’attrice che, dopo aver dato vita ad una trama ricca di colpi di scena, si è congedata dal pubblico.

Un addio che ha deluso tantissimi telespettatori che avrebbero voluto continuare a vedere Benedetta Valanzano anche dando vita ad una Valeria Paciello diversa, ma perché l’attrice ha deciso di lasciare la famosa soap opera di Raitre?

Un posto al sole; ecco perché Benedetta Valanzano è andata via

Ad annunciare l’addio ad Un posto al sole è stata Benedetta Valanzano che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha svelato che, dopo aver parlato con gli sceneggiatori, ha capito che il suo personaggio non poteva dare nulla di più alla soap opera. «Mi sono confrontata con gli autori e non volevo cadere nei cliché, abbiamo lavorato affinché Valeria non diventasse qualcosa di scontato. Il personaggio ha fatto il suo corso, almeno per ora», ha spiegato l’attrice.

Benedetta Valanzano ha anche salutato il proprio pubblico e il suo personaggio sui social lasciando una porta aperta per un eventuale ritorno in futuro. «Ebbene si, la mia Valeria vi saluta così… che sia solo un arrivederci? L’erba cattiva non muore mai, no? Grazie di cuore a tutti».