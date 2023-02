Un posto al sole, Luigi Di Fiore torna dopo 20 anni/ Interpreta dottor Luca De Santis

Un posto al sole, torna Luigi Di Fiore: fan della fiction entusiasti

Nella puntata del 24 febbraio, i fan più accaniti di Un posto al sole avranno notato il ritorno di Luigi Di Fiore. L’attore, che interpreta il dottor Luca De Santis, è tornato nella serie dopo ventidue anni. Il personaggio di Di Fiore andò in onda per la prima volta nel 1996 e uscì di scena nel 2000.

Luigi Di Fiore, dopo aver partecipato alla nota fiction di Rai 3, ha preso parte a diverse serie televisive: Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni, Crimini, Provaci ancora prof!, Un’altra vita, 1992, 1993 e 1994, Scomparsa, Questo nostro amore, Il Paradiso delle Signore, Rosy Abate, Rocco Schiavone, L’ispettore Coliandro”. Come riporta TvBlog: “Luca De Santis, conosciuto ai fan di Un posto al sole come il primo medico di Palazzo Palladini prima dell’arrivo di Ornella Bruni (interpretata da Marina Giulia Cavalli), in passato, ha avuto relazioni con Giulia (interpretata da Marina Tagliaferri) e Jasmine (interpretata da Soraya Castillo), che morì uccisa nel giorno del loro matrimonio. Luca, all’inizio della soap opera, era già vedovo.”

Luigi Di Fiore come è uscito di scena in Un posto al sole

Luigi Di Fiore è ufficialmente tornato nel cast di Un posto al sole, dopo ben ventidue anni di assenza nella fiction di Rai 3. Ma com’è è uscito di scena il suo personaggio nel 2000? Prima di abbandonare la serie, Luca De Santis ha sposato Sonia Campo (interpretata da Paola Rinaldi) ed è andato a convivere insieme a lei a Siena, con il figlio di lei Gianluca Palladini (interpretato da Flavio Gismondi).

Il dottor Luca aveva avuto problemi di alcolismo, così il matrimonio con Sonia Campo è terminato. Oggi, a Un posto al sole, i personaggi di Sonia e Gianluca sono comunque usciti di scena. Cosa succederà nelle prossime puntate? Circolano già le prime anticipazioni.

