Un posto al sole, morto il creatore Wayne Doyle/ Soap a rischio? Cosa accade adesso

Grave lutto per Un posto al sole: è morto il creatore Wayne Doyle

Grave lutto per Un Posto al sole. La celebre e longeva soap di Rai 3 dice addio al suo creatore Wayne Doyle, scomparso nelle scorse ore. L’annuncio è arrivato attraverso le pagine social della produzione della soap, dove si legge anche una dedica fatta all’uomo. “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie, di tutto Wayne” si legge nel messaggio che accompagna la foto di Wayne Doyle e una toccante lettera in cui viene dato l’addio al creatore.

Matthew Perry/ "Colon esploso per abuso oppiacei, 2% di possibilità di sopravvivere"

La lettera, tradotta dall’inglese all’italiano, recita: “Ridere spesso e tanto. Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli. Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici. Lasciare il mondo un po’ meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata. Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra”.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: una tragica notizia

Un posto al sole a rischio dopo la morte di Wayne Doyle?

Quella di Wayne Doyle è una grave perdita per la soap ambientata a Napoli che da 26 anni è seguita da un folto pubblico affezionatissimo. Questo addio fa nascere sicuramente una domanda nei fan: cosa accade adesso allo show? Che Un posto al sole sia a rischio chiusura? Assolutamente no. Va detto che Wayne Doyle non era l’unico creatore dietro lo show ma ha sempre condiviso il compito con Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta. È chiaro che Un posto al sole, visto anche il seguito di questi 26 anni, continuerà ad esistere e ad appassionare il pubblico con nuovi drammi e amori.

LEGGI ANCHE:

Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 19 ottobre: un "tocco d'artista" per Salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA