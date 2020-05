Un Posto al Sole non va in onda, perché?/ La Rai omaggia Ezio Bosso…

Pubblicità

Un Posto al Sole non andrà in onda oggi, 15 maggio 2020, nella consueta fascia preserale su Rai Tre. La decisione è stata presa direttamente dalla tv di Stato che ha deciso di cambiare la programmazione per ricordare Ezio Bosso, scomparso oggi all’età di 48 anni. La soap opera italiana tornerà in onda dunque lunedì prossimo con la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi. Una scelta giusta per celebrare uno dei più grandi maestri della storia del nostro paese, direttore d’orchestra eccezionale omaggiato con Che storia è la musica. La gravità di questo incredibile lutto ha messo tutti d’accordo con i fan di Un Posto al Sole che sui social network hanno accettato di buon grado la decisione, consapevoli che oggi oltre ad andarsene un grande artista è scomparso soprattutto uno splendido uomo.

Pubblicità

Un Posto al Sole non va in onda, perché? Su Rai 3 Che storia è la musica

Su Rai 3 andrà in onda Che storia è la musica e non Un Posto al Sole, una scelta legata alla morte del direttore d’orchestra Ezio Bosso. Il format fu trasmesso per la prima volta, sempre su Rai 3, nel giorno di Natale del 2019. La replica ci permetterà ancora una volta di ammirare il grande cuore e il talento di un uomo che ci mancherà moltissimo. Da diverso tempo affetto da una malattia degenerativa, per la quale si sono fatte diverse ipotesi, il musicista era una persona in grado di lanciare come frecce pronte ad arrivare al cuore. Come nell’ultima intervista al Corriere della Sera dove parlava di questo momento legato al Coronavirus: “Quando apriranno le gabbie la prima cosa che farò è mettermi al sole e abbraccerò gli amici. Ci metteremo a ridere o ci spunteranno le lacrime, non so come sarà. Qualsiasi cosa sia sorrideremo felici di essere vivi”. Purtroppo quell’abbraccio ai suoi amici non lo potrà mai dare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA