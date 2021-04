Un posto al sole oggi 27 aprile non va in onda, perchè?/ Spazio a Mario Draghi…

Brutte notizie per i fans di Un posto al sole che, questa sera, dovranno rinunciare al consueto appuntamento con la storica soap opera di Raitre. A causa della politica, infatti, questa sera, salta l’appuntamento con Un posto al sole che tornerà in onda domani sera, alle 20.30, sempre su Raitre. Questa sera, Raitre darà spazioal collegamento con il Senato della Repubblica sulle dichiarazioni di voto a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A causa della politica, questa sera, è saltato anche l’appuntamento con la nuova puntata di Via dei Matti che tornerà regolarmente domani sera esattamente coma la soap opera.

UN POSTO AL SOLE TORNA IN ONDA DOMANI

Le emozioni di Un posto al sole, dunque, torneranno in onda domani sera con una nuova puntata. La soap opera di Raitre va in onda da tantissimi anni e per i telespettatori è ormai diventato un appuntamento fisso. Questa sera, dunque, per i fans di Un posto al sole è prevista una piccola pausa. Tra i protagonisti più amati dal pubblico c’è sicuramente Maurizio Aiello che, in un’intervista rilasciata a TvSoap, ha dichiarato: “Quel set è la mia seconda famiglia, dato che sono entrato a farne parte quando avevo soltanto 25 anni. Per me è davvero come stare a casa”. Gli attori di Un posto al sole, dunque, torneranno a fare compagnia al pubblico domani sera.

