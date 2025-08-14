Muore Federica Marchetti, storica regista di Un Posto al Sole: Nina Soldano e Germano Bellavia la salutano tra lacrime e ricordi.

Ieri 13 agosto è morta Federica Marchetti, celebre e amatissima regista che da tantissimi anni lavorava presso il Centro di Produzione Rai di Napoli. La donna è venuta mancare a soli 62 anni in seguito ad una grave malattia e ha lasciato due figlie, Lorenza e Beatrice, che le sono state accanto in tutto questo periodo pieno di dolore. Ma a soffrire la sua mancanza non è solo la famiglia, anche i colleghi di Un Posto al Sole, soap che lei stessa curava, hanno espresso tutto il loro dolore per la sua prematura perdita.

“Ciao Fede, grazie per la tua dolcezza, per tutte le volte che mi hai salvato quando sbagliavo un verbo, senza mai essere severa, senza mai mortificarmi, ma con estremo tatto e gentilezza“, così ha scritto l’attore Germano Bellavia che nella fiction Un Posto al Sole interpreta Guido Del Bue. Quest’ultimo era estremamente affezionato alla regista, tanto che oggi afferma che si sente più insicuro di prima: “…non si è mai abbastanza grandi per abituarsi alla morte e, ancora una volta, sono impreparato. Farò di tutto per non accendere quella sigaretta… da quando te lo dissi, non ho più ripreso“.

Federica Marchetti, l’ultimo saluto del cast di Un Posto al Sole: ecco che ruolo ricopriva la regista

Tra le dolci parole dedicate a Federica Marchetti anche quelle di Nina Soldano che sui social ha voluto dedicare un pensiero alla regista: “Ciao Federica… mi mancheranno le nostre chiacchierate, i nostri abbracci e sorrisi. Buon viaggio anima bella“. L’attrice interpreta Marina nella famosa serie Un Posto al Sole. Non tutti sanno che dietro alla celebre soap c’era proprio lei, Federica Marchetti, che dalle prime stagioni si trovava alla regia curando anche la parte artistica. Così ha fatto anche in Furore, altro cult televisivo italiano.