Un posto al sole si ferma: ecco quando non va in onda, perché e cosa verrà trasmesso: scelta fatta dalla Rai ed arrivano delle puntate speciali

Un posto al sole sospeso: ecco quando non va in onda la soap di Rai3: scelta fatta

Cambio di programmazione nel palinsesto di Rai3, anche quest’anno come già avvenuto negli scorsi le vicende di Palazzo Palladini e di tutti i protagonisti che vi gravitano andranno idealmente ‘in vacanza’ per poi tornare con nuove trame ricche di sentimento e colpi di scena. E dunque la Rai ha fatto la sua scelta: Un posto al sole sospeso ad agosto ma vediamo meglio nel dettaglio quando non va in onda, quando ritorna e cosa verrà trasmesso al suo posto.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prossima puntata 6 luglio 2025/ Ippazio si innamora di Jessica

Scendendo nel dettaglio Un posto al sole non va in onda per due settimane ad agosto, la pausa estiva stando alle ultime anticipazioni partirà lunedì 12 agosto e proseguirà fino al 22 del mese. Durante questo periodo, non andranno in onda episodi inediti. Le nuove puntate della storica soap di Rai3 andranno in onda a partire dal lunedì successivo 25 agosto e proseguiranno ininterrotte fino alle vacanze di Natale.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prima puntata 29 giugno 2025/ Quel bacio con Calogiuri…

Un posto al sole non va in onda ad agosto: la programmazione cambia con puntate speciali e novità

I numerosi fan della soap però possono stare tranquilli, non andranno in onda puntate inedite di Un posto al sole ma saranno trasmesse puntate speciali che ripercorrono le storie più significative della stagione appena passata. E non è tutto perché ci saranno anche tantissime novità. Non sarà Raffaele il portiere di Palazzo Palladini ma Rosa Picariello, che ha il volto dell’attrice Daniela Ioia e che sarà intenta a guidare i telespettatori in un viaggio delle trame più coinvolgenti ed emozionanti della stagione appena conclusa tra amori contrastati, momenti di grande intensità emotiva e gli immancabili conflitti. Insomma sarà un modo per rispolverare meglio tutte le storie più appassionanti. Nel frattempo la soap va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.40 su Rai3.