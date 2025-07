Un Posto al sole spoiler: le anticipazioni diffuse in rete rivelano un colpo di scena inatteso. Ecco chi torna a Napoli.

Un Posto al sole è tra le soap made in Italy che va in onda anche durante il periodo estivo. Prodotto di punta della Rai va in onda sul terzo canale nel preserale e conquista sempre rilevanti dati d’ascolto. Il pubblico, fedele d’anni, non manca all’appuntamento quotidiano e si appassiona in modo totalitario alle vicissitudini dei vari personaggi la cui vita ruota intorno a Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano alcuni colpi di scena inaspettati: è previsto un ritorno a Napoli di un personaggio, che in passato ha conquistato il pubblico.

Delitto di Garlasco, Lovati: "Ignoto 3? Indagine non porta a nulla"/ "Analisi spazzatura? Ci siamo opposti"

Da settimane si parla della sua presenza, ma non erano stati stabiliti i tempi e i modi della sua comparsa. Ora sembra arrivato il suo momento: il suo arrivo in città originerà diversi cambiamenti, anche se per il momento non è nota la reale ragione del sui ritorno. Intanto al centro della scena sono finiti Guido e Mariella, tra i due c’è un ritorno di fiamma, anche se le cose non sembrano così facili da risolvere.

Malattia Ozzy Osbourne, cos'è il morbo di Parkinson: cause, sintomi e cure/ "Stato a letto per sei anni"

Nonostante la notte di passione Guido e Mariella non sono intenzionati a tornare insieme, almeno per ora. I due infatti interpretano quanto è accaduto fra loro in modo diverso. A creare un certo allarmismo anche l’arrivo a Napoli di Gianluca, il giovane ha un confronto con il padre, un dialogo che sembra riavvicinarli tanto che Alberto confida a Luca che i contrasti con il primogenito sembrano destinati ad appianarsi.

Un Posto al sole, Gianluca torna a Napoli: i motivi

Per ora non è noto il motivo per cui Gianluca ha deciso di tornare a Napoli, anche se le ragioni potrebbero essere diverse. Accolto con affetto, la presenza del giovane è accompagnata da una sorte di mistero che probabilmente verrà svelato nei prossimi giorni. Marina Giordano è sempre più determinata a porre fine ai raggiri di Gennaro Gagliotti che non è affatto interessato al bene de I Cantieri e dei suoi dipendenti.

Mister Felicità, Rai 1/ Trama e cast della commedia di e con Alessandro Siani, in onda oggi 22 luglio 2025

Per fermarlo Marina riesce ad ottenere degli scatti che ritraggono l’imprenditore con altre donne, foto che provano la sua infedeltà coniugale. La Giordano decide così di mostrarle alla moglie Antonietta e ottenere il suo aiuto per accusare Gagliotti di una serie di raggiri fatti ai danni dell’azienda. Un momento difficile per Antonietta che non riuscirà a credere a quanto l’è stato mostrato.

Le indagini sulla morte di Assane: tutti i sospetti

Dopo aver trovato il corpo di Assane la polizia avvia le indagini per scoprire cosa è successo e la maggior parte dei sospetti vertono su Gagliotti, che teme di essere accusato di omicidio. Visto il suo coinvolgimento iniziale Michele decide di non farsi coinvolgere dal lavoro degli inquirenti e accetta il consiglio dei famigliari di rimanerne fuori.

Dubbi e sospetti anche sull’incidente di Agata che è stata investita nell’agro aversano, nella stessa zona in cui Assane è stato ucciso. La polizia è certa che dietro a quello che è successo a Agata ci sia sempre Gagliotti che è stata accerchiata dai braccianti dell’imprenditore.