Un posto al sole spoiler: l’errore di Damiano

Gli spoiler di Un posto al sole fino al 18 aprile, la storia d’amore tra Damiano e Viola sarà messa a dura prova. Tutto comincerà quando a Napoli tornerà Eduardo che cercherà il suo supporto per superare la crisi con Clara. I problemi di lavoro e la presenza di Eduardo sarà causa di diverse distrazioni al punto che dimenticherà il compleanno di Viola. Una dimenticanza che, inizialmente, lascerà l’amaro in bocca a Viola che, però, riflettendo sulla situazione, si renderà conto dei tanti problemi che sta affrontando Damiano e non darà molto perso alla cosa. Tuttavia, dopo aver rifiutato la proposta di convivere, la reazione di Viola alla dimenticanza di Damiano sembra l’inizio di una crisi senza via d’uscita.

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, svelano che Niko comincerà a sentire profondamente la mancanza di Manuela e comincerà a chiedersi il perché di tale sensazione. Niko, così, comincerà a chiedersi se tale mancanza sia dovuta ad un sentimento sempre vivo nei confronti dell’ex.

Spoiler Un posto al sole: perché Luca è preoccupato di Giulia

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole fino al 18 aprile 2025, inoltre, svelano che Luca sarà seriamente preoccupato per Giulia. La donna, infatti, comincerà a sentirsi sempre più stanca e Luca comincerà a fare delle riflessioni sullo stato di salute della donna. Chi, invece, sta provando a riprendere in mano la propria vita è Michele che, però, sta facendo più fatica del solito. Michele, infatti, tornerà a casa e Silvia non solo si prenderà cura di lui ma proverà a farlo reagire. Il giornalista, tuttavia, a causa della temporanea immobilità, vivrà un momento davvero difficile e Silvia farà fatica ad aiutarlo e a supportarlo.

A confortarlo ci penserà Agata, che riuscirà a rincuorarlo con parole di elogio che percepisce ciò che gli altri non vedono. I poteri della donna, inizialmente, faranno paura a Saviani che, però, in seguito, si aggrapperà all’aiuto della donna che potrebbe diventare fondamentale per superare i problemi.